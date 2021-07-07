07 Tem 2021 - 16:49- Dünya G: 07 Tem 2021 - 16:50

Flaş İstifa! Hindistan Sağlık Bakanı Görevi Bıraktı

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Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan istifa etti.
Flaş İstifa! Hindistan Sağlık Bakanı Görevi Bıraktı mask
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan istifa etti.

Hindistan, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sağlık bakanının istifasının gerçekleşmesi beklenen kabine değişikliği öncesi gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin bugün içinde kabine değişikliğine gitmesi bekleniyordu. Haber, Reuters'a başbakanlık ofisine yakın kaynaklar tarafından iletildi.

Bakan Harsh Vardhan, Hindistan'ın koronavirüs mücadelesinde ön saflarda yer alıyordu. Ancak özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan Kovid-19 kaynaklı sağlık sistemi krizlerinde eleştiri oklarının hedefi oluyordu.

Başbakan Modi'nin bugün ilerleyen saatlerde istifa eden bakanın yerine gelecek ismi açıklaması bekleniyor.

Kulislerde ise çoktan Sağlık Bakanı'nın hükümetin salgında kriz yönetimi konusundaki başarısızlığının bedelini ödeyen isim olmak üzere seçildiği konuşulmaya başlandı.

Öte yandan sağlık bakanının ardından 11 bakan daha görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden bakanlar arasında çevre, orman ve iklim değişikliği bakanı, iletişim bakanı, ve endüstri bakanı da bulunuyor. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre eğitim bakanı ve adalet bakanı da istifa eden bakanlar arasında.

Tüm bu istifaların Modi'nin yapacağı kabine değişikliği öncesinde gelmesi yeni isimlere yer açmak ve koronavürüs salgını boyunca eleştirilerin hedefi olan ve birçok suçlamalar yöneltilen bakanların koltuklarını siyasi nezaket gereği kendiliklerinden bırakmak istemesi olarak yorumlandı.

# Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan

07 Tem 2021 - 16:49 - Dünya

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