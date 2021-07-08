ANKESOB Toplantısı'nda Mehmet Yiğiner Güven Tazeledi

Ankara Şoförler, Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vasıtaları Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonunda pandemi tedbirlerine riayet edilerek yapıldı. Kooperatif ortaklarının yoğun ilgi gösterdiği genel kurul toplantısına ANKESOB Başkan Vekilleri ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı odaların başkanları da katılım gösterdi.

Genel kurulda ilk olarak başkanlık divanı belirlendi. ANKESOB Başkan Vekili ve TESKOMB Ankara Bölge Birliği Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündem gereği 2018-2019-2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları okunarak müzakereye açıldı ve ardından Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarını içeren tüm raporlar oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları da ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Ankara Şoförler, Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vasıtaları Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Yiğiner, genel kurul konuşmasına kooperatif ortaklarını selamlayarak başladı. Başkan Yiğiner konuşmasında şunları kaydetti: "Ülkemizi de etkisi altına alan Pandemi sürecinden dolayı zor bir dönemden geçtik. Buna rağmen hükümetimizin uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile bizlere sağlamış olduğu kredi desteği ile işlerimizi yürütmeye çalıştık. İnşallah tedbirlere uyarak ve aşının da yaygınlaşması ile salgını atlatacağız.

Bölgemizde ve ülke genelinde bir ivme yakaladık, hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Pandemiye rağmen kooperatif ortaklarımız ile birlikte uyum içerisinde mücadelemizi verdik, Türkiye'ye örnek bir çalışma anlayışıyla hizmet ederek, esnaf ve sanatkarlarımızın zor günlerinde yanlarında olduk. Kooperatifimiz hem plasman hem de geri dönüşlerle başarısını bölge birinciliği ile taçlandırmıştır. Yeni dönemdeki amacımız ise yakaladığımız bu olumlu tabloyu daha da yukarı seviyelere taşımaktır. Tabii ki bizlere belli bir bütçe ayrılıyor, bizlerde bu bütçeleri esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi ve en hızlı şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Birlik ve beraberlik, uyum içerisinde daha da iyi olacağız, daha güzel işler yapacağız. Allah ortaklarımızdan razı olsun.

Kooperatif olarak her zaman mağdur olan esnafımızın, vatandaşımızın yanında olduk. Elazığ depremine 20 bin TL, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 150 bin TL, Giresun'daki sel felaketine 20 bin TL, İzmir'deki depreme 20 bin TL destekte bulunduk. Kovid-19 pandemisi ile birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına büyük önem verdik. Yeri geldi ihtiyaç sahibi esnafımıza gıda desteğinde bulunduk.

Bölgemizde ve Türkiye genelindeki başarımızın altında yatan en önemli neden, birlik ve beraberliğimizdir. Başarıya giden yolda bizleri motive eden, hizmetlerimizin sunulmasında bizleri destekleyen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize, TESKOMB Genel Başkanı Sayın A. Kadir Akgül ve Bölge Birliğimizin yöneticilerine, Halkbank Genel Müdürü ve tüm personeline, Ticaret Bakanımıza, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü ve personeline, özverili çalışmalarından dolayı kooperatif çalışanlarımıza ve ayrıca değerli ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz borcumuza sadık olmalıyız. Sonuçta kullanılan krediler devletimizin, 83 milyonun parası. Kooperatifimiz gerçekten sorumluluğunu bilen ve bunun gereğini yerine getiren bir kooperatif. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek kabul edildiği genel kurulda, seçimlere geçildi. Tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Mehmet Yiğiner, güven tazeleyerek oybirliğiyle 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

3 YILLIĞINA YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Gündem gereği yapılan oylama sonrası Ankara Şoförler, Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vasıtaları Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi'ni yeni dönemde yönetecek isimler şöyle oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Mehmet Yiğiner (Başkan), Fikri Katar, Özkan Ünal, Bayram Gökdemir, Merden Kale. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Hasan Bilgili, Ercan Soydaş.