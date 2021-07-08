08 Tem 2021 - 10:29- Dünya G: 08 Tem 2021 - 10:30

Koronavirüs Vakası EURO 2020’de De Yayıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 kaynaklı 2 bin 500'den fazla yeni koronavirüs vakası olduğunu açıkladı.
Koronavirüs Vakası EURO 2020’de De Yayıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu duyurdu.

7 farklı ülkede turnuvayla ilişkili toplam vaka sayısı ise 2 bin 500'ü geçiyor. EURO 2020 kaynaklı vakalar bin 991 vaka ile en çok İskoçya'da tespit edildi.

Gelişmenin "beklenmedik olmadığını" söyleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Vicky Lefevre, insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.
# Koronavirüs EURO 2020, EURO 2020, koronavirüs, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020

08 Tem 2021 - 10:29 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurduğu Şirketi Bıraktı! Tarihin En Zengin Kişisi Oldu mask
Kurduğu Şirketi Bıraktı! Tarihin En Zengin Kişisi Oldu
Flaş İstifa! Hindistan Sağlık Bakanı Görevi Bıraktı mask
Flaş İstifa! Hindistan Sağlık Bakanı Görevi Bıraktı
DSÖ’den Virüs İçin ‘Hayat Kurtaran’ Yeni İlaç Tavsiyesi mask
DSÖ’den Virüs İçin ‘Hayat Kurtaran’ Yeni İlaç Tavsiyesi
Miss Mexico 2021 Güzellik Yarışmasında Koronavirüs Skandalı: Yarısı Pozitif! mask
Miss Mexico 2021 Güzellik Yarışmasında Koronavirüs Skandalı: Yarısı Pozitif!
Yunanistan’da Vakalar 2 Kattan Fazla Arttı! mask
Yunanistan’da Vakalar 2 Kattan Fazla Arttı!
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de Yeni Bir Şehir Kuruyor mask
İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de Yeni Bir Şehir Kuruyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status