Koronavirüs Vakası EURO 2020’de De Yayıldı

Turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu duyurdu.
7 farklı ülkede turnuvayla ilişkili toplam vaka sayısı ise 2 bin 500'ü geçiyor. EURO 2020 kaynaklı vakalar bin 991 vaka ile en çok İskoçya'da tespit edildi.
Gelişmenin "beklenmedik olmadığını" söyleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Vicky Lefevre, insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.