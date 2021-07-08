Twitter Kullanıcılarına Müjde, Twitter’dan 4 Yeni Özellik!

Bu özelliklerden ilki, gizli hesaba sahip kişilerin takipçisi olmayanlara yanıt vermek istedikleri durumlarda tweet’lerini herkese açık hale getirmelerini sağlıyor. Twitter kullanıcı deneyimi tasarımcısı Lena Emara, “Gizli bir hesabınız varsa ve sizi takip etmeyen birine yanıt verirseniz, yanıtınızı göremediklerini biliyorsunuz. Bu nedenle yeni özellik bu problemin önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

Diğer bir özellik ise, birden fazla hesabı olanlara yardımcı olacak. Geliştirilen yeni özellik, doğrudan Twitter’ın ana kompozisyon penceresinden farklı bir hesaba geçmenizi sağlayacak bir arayüz öğesi sunacak. Ayrıca, yeni arayüz, hesaplarınızın adını, işleyiş biçimini ve gizlilik durumunu bir bakışta tek bir yerde görmenize olanak tanıyacak.

Gelen diğer iki özellik ise gizliliğe odaklanacak. Bu ayrıntılardan biri, mevcut keşfedilebilirlik ayarlarına odaklanacak.

Son olarak, Twitter için diğer özellik ise, insanlar kullanıcı adınızı aradığında sizi bilgilendirecek ve hesabınızın bu şekilde keşfedilebilir olup olmadığı konusunda size daha fazla kontrol sağlayacak bir sistem oluşturacak.

Bu özellik çevrimiçi zorbalığı sınırlamaya yardım edecek. Şirketin sunduğu özelliklere asla olgunlaşmayabilirler. Bu özellikler tabi ki şu anda deneme aşamasında. Bununla birlikte, Twitter’ın kullanıcılarından topladığı geri bildirim, şirketin gelecekte oluşturacağı diğer araçları etkileyebilir.