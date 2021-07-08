Çankaya Belediyesi Sağlıklı Sokaklar Projesi'ni Tanıtıyor

Çankaya Belediyesinin, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve ARUP iş birliği ile hazırladığı "Sağlıklı Sokaklar Projesi" görücüye çıkıyor. Katılımcı Belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Çankaya Belediyesi, pilot bölge seçilen Bahçelievler'de bölge halkının görüşleri ile şekillenen "Sağlıklı Sokaklar Projesi"ni tanıtacak. yarın Metin Oktay Parkı'nda gün boyu sürecek tanıtım etkinliğine, Bahçelievler sakinlerinin yanı sıra, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de katılacak. Proje için pilot uygulama alanı olarak seçilen Bahçelievler 70, 71 ve 74"üncü sokakların proje çerçevesinde ‘sağlıklı’ dönüşümünün sunulacağı ve soru cevaplarla devam edecek etkinlikle Çankaya'da "Sağlıklı, temiz, güvenli ve yürünebilir sokakların" oluşturulması için en önemli adım atılacak.

BİR ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Proje hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her proje ve çalışmada olduğu gibi Çankaya'nın temel ilkelerinden biri olan katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve uluslararası bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti. Halkın yaşadığı sokakta görmek istediği her unsuru çalışmaya dahil ederek, halka ve sivil toplum örgütlerine sorarak projeyi şekillendirdiklerini belirten Taşdelen, "Pilot bölge olarak seçtiğimiz Bahçelievler’deki sokaklarımızın, aydınlatmalarından, kaldırımlarına, parklarından, yeşil dokusuna, ağaçlarına kadar her bir unsuru, halkımıza, uzmanlara sorarak yeniden düzenledik. Parklardaki oyun alanlarındaki oyuncaklara kadar sağlıklı bir kent oluşturmak için yeniden tasarlayacağız" dedi.