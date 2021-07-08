Yaz Ayları Midenizin Düşmanı Olmasın!

Beslenme de bu değişimlerin arasında yer alıyor… Yaz aylarında sıcak ve nemli havanın etkisi, uzayan geceler ve değişen yemek saatleri mide ağrılarının artış göstermesine neden olur. Bunların yanında zengin bir yemek skalasına sahip olmamız ve ağır yemekleri geç saatlerde tüketmemiz de bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Avrasya Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, yaz aylarında mide ağrılarının sebeplerini ve tedavisini anlatıyor.

Mide karışık bir çalışma sistemine sahiptir

Mide, besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olan organımızdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide, oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir.

Mide ağrısı nedenleri

Düzensiz yemek yeme alışkanlıkları, Hormonal faktörler, Herhangi bir besin maddesine karşı alerjik bir durum, Stres gibi psikolojik sebepler, Fazlaca alkol ve sigara tüketimi, Mide ağrısına sebep olacak çeşitli mide hastalıkları gösterilebilir.

Düzensiz besleniyorsanız…

Midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının farklı olaylar sonucu iltihaplanması olayına Gastrit adı verilir. Özellikle yetişkin insanlarda çok sık rastlanan bir hastalık olarak bilinen Gastritin diğer hastalıklara nazaran daha yüzeysel etkileri ve sonuçları vardır. İlerlemesi sonucu daha derinlere nüfuz edebilir ve ülsere yol açabilir. Hastalığı tetikleyen en belirgin durum düzensiz beslenme ve yerli yersiz tüketilen gereksiz ürünler - alkol, sigara- gösterilebilir. Hastalığın ilerleyen aşamasında da genetik yatkınlığı olan ve özellikle kanserojen maddelere maruz kalan bireylerde kansere gidişe zemin hazırlamaktadır. Mide bezlerinde doku değişiklikleri olan hastalarda mide kanseri dört kat daha fazla görülmektedir.

Sürekli mideniz mi yanıyor?

Gastrit, akut ve sürekli olmak üzere iki ayrı şekilde sınıflandırılmaktadır. Kronik gastrit, kendini çok fazla belli etmez ve belirtileri kısa sürelidir. Teşhisi konusunda sıkıntı yaratabilir ve mide iltihabı, kusma, şişkinlik, iştahsızlık belirtileri arasında yer alır. Akut gastritte, midede yanmalar ve aşırı bir basınç ortaya çıkar. Alkolün alımında mide ile teması sonrası mide tahriş olabilir ve delinmeler, yaralanmalar meydana gelir bu süreçte hasta mide bulantısı ile birlikte sürekli kusmaya başlar fakat kusmuğun rengi kanla karışık kırmızı bir renge sahiptir.

Tedavinin temelinde beslenme kuralları yatıyor

Hastalık başlangıç aşamasındayken uygun ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra eş zamanlı diyet uygulanmaktadır. Hastaya uygun yiyecek ve içecekler belirlenir ve hasta bu şekilde beslenir. İlaç tedavisi mideyi onarmak ve tahripleri aza indirgemek amaçlı uygulanır. Hasta normale döndüğünde yediklerine ve içtiklerine yine de dikkat etmelidir, çünkü mide yeniden tahriş olabilir ve hastalık nüksedebilir. Diyet uygulamasında az yağlı besinler ve sebzeler ek olarak asitsiz ve diyet içecekler tavsiye edilmektedir.

Tat almakta güçlük mü çekiyorsunuz?

Mide asidinin aşırı üretimine bağlı olarak meydana gelen yaralar olan ülser, mide bölgesinde ağrı, yanma ve ekşime gibi yakınmalarla kendini gösterir.

Hasta kişi sürekli ağzında ekşimsi bir tat hissi ile karşılaşır ve tat alma duyusu normal bir bireye göre hassas değildir, Hasta kişinin dili, normal insanlara göre daha koyu bir renge bürünür, Karnın üst kısmında ağrı ve acı hissi ortaya çıkar.

Hastalığın ikinci aşamasında baş dönmesi ve aşırı terleme gözlenir. Bu durumda derhal doktora başvurulmalıdır. Kusmalar başlar ve çoğu zaman hastanın ağzından kan gelir, bazı hastaların dışkılarında da kanama görülebilir bu belirtilerde artık hastalık ilerlemiş ve tedavisine bir an önce başlanması gereklidir.

Tedaviye erken başlamak önemli!

Bu hastalık tedavi konusunda çok fazla zorluk çıkarmamaktadır. Özellikle ilk aşamada teşhis konulur ve tedaviye erken başlanırsa hastalığın tedavisi erken zamanda ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Hastalığın durumuna göre başlangıçta ilaç tedavisi uygulanabilir. Tedavi sırasında ve sonrasında;

Düzenli bir şekilde istirahat etmek, Sigara, alkol ve çay gibi maddelerden olabildiğince uzak durmak ve sigaralı ortamda bulunmamak, Yemek saatlerinizi kaçırmamak ve bu saatleri belirli bir düzene sokmak, Bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalıştığından emin olmak.