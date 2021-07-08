Başkan Ertuğrul Çetin Çiftlerin Mutluluklarına Ortak Oluyor

Gece gündüz demeden Pursaklar için hizmet üreten Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların en güzel anlarında yanlarında olarak kendilerini yalnız bırakmıyor.
Tüm davetlere cevap vermeye çalışan ve çok sayıda çiftin nikâh merasimini gerçekleştiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, normalleşme dönemiyle birlikte düğün merasimlerinin tamamına katılmaya gayret gösteriyor.
‘‘İmkân buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz’’
Çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İmkân buldukça hemşerilerimizin davetlerine yetişmeye gayret ediyor, mutlu günlerinin heyecanına ortak oluyoruz. Güçlü toplumların inşası doğru aile yapısı ile mümkündür. Bu düşünceyle gelecek nesillerimizin de aile bağlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Ailelerin bu evliliklerini, bir ömür boyu saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yürütebilmelerini temenni ediyor, dünya evine giren tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum’’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.