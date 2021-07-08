Yaz Aylarında İştah Kontrolü İçin Su Tüketimini Artırın

Bu durumun altında birçok sağlık problemi olabileceği gibi düzensiz beslenme de yatıyor olabilir. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, yaz mevsiminde sağlıklı beslenme ve ideal kilo için gerekli tüm ipuçlarını anlatıyor.

Bedenimiz değişimlere uyum sağlıyor…

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vücudumuz, biyolojik saatimiz ve beslenme düzenimizde bu değişime ayak uyduruyor. Özellikle beslenme konusunda önemli değişiklikler gözlemleniyor. Bu noktada vücudumuzu ve sağlığımızı yaz aylarına adapte edebilmek için bazı ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yaz aylarında özellikle sıcaklıkların artmasıyla vücutta sıvı ve mineral kaybı artıyor. Bu nedenle tüketilen sıvının, meyve ve sebze miktarının arttırılması çok önemlidir. Şerbetli tatlıların yerine dondurma, meyveli yoğurtlar tüketilebilir.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamanın bir diğer önemli yolu ise maden suyu tüketimi. Günde bir şişe maden suyu tüketimi hem sindirime yardımcı olacak hem de vücudun vitamin ve mineral dengesini düzenleyecektir.

Su ihmale gelmez!

Su, oksijenden sonra hayatımızı idame ettirebilmemiz için en önemli faktörlerden biridir. İştah kontrolünü de sağlayan su, ağırlık kaybının artmasına ve fiziksel aktivite ile birlikte vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda cilt sağlığı için çok önemlidir. Kişilerin kilosuna, yaşadığı çevreye, fiziksel aktiviteye, terleme düzeyine, bağlı olmakla birlikte kilogram başına 30-50 ml arasında su tüketilmelidir. Yemeklerden 15-30 dakika önce su içmenin tokluk hissini artırdığı da önemli bir gerçektir.

Dengeli beslenme, hafif öğünler…

Sağlıklı beslenmek kış mevsimine özgü bir alışkanlık olmamalıdır. Hayatınız boyunca uygulamanız gereken günlük rutininizin bir parçası olmalıdır. Bu sebeple günlerin uzun olduğu yaz mevsiminde öğün sıralaması doğru olarak devam ettirilmelidir. Aynı zamanda öğünler de çok ağır olmamalıdır. Yaz aylarında da sebze yemeklerine, baklagillere, meyveye ve süt ürünlerine yer verilmelidir.

Yeterli enerji için; süt ürünleri

Süt ve süt ürünleri tüketiminin arttırılması, yeterli ve dengeli besin öğesi ve enerji alımının sağlanması açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Yoğurt; bağırsak düzenleyici olması, yararlı bakteriler içermesinin yanı sıra barındırdığı magnezyum ve potasyum sayesinde kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için de çok önemlidir. Yaz aylarının gelmesiyle serinletici etkisi olan besinler; süt, yoğurt ya da yoğurt ile yapılan cacık, ayran gibi sıvı tüketimini de arttırılır.

Bu önerilere kulak verin!

Beslenme düzeninizden çıkmamaya özen gösterin. Sıcak havalarda kaybedilen sıvıyı geri kazandırmak için bol bol su tüketin. Yağlı besinler, mayonez, kızartma ve fast food yiyeceklerden kesinlikle uzak durun. Bu besinler yerine, ızgara ya da haşlanmış besinleri tercih edin. Yüksek glisemik indeksli gıdalardan uzak durun; beyaz pirinç, beyaz ekmek, patates, makarna, reçel gibi gıdaların glisemik indeks değerleri yüksektir. Bunların yerine tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği ya da kepek unundan yapılmış, glisemik indeks değeri düşük yiyecekleri tercih edin. Tuz tüketimini azaltın. Özellikle yaz aylarıyla birlikte vücutta ödem oluşumu artar. Bu durumun önüne geçmek için tuz ve tuzun yoğun olarak kullanıldığı turşu gibi yiyeceklerden uzak durun. Ara öğünlerde vücut direncini arttırmaya yardımcı olan vitamin ve mineral yönünden zengin sebze ve meyveleri tüketin. Öğle ve akşam yemeklerinde ise kan şekerini dengelemeye yardımcı olan posa ve vitamin kaynağı sebzeler ve salatalara mutlaka yer verin.