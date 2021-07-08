Delta Bitmeden Lambda Paniği: Bu Belirtilere Dikkat! Aşılar Lambda'ya Karşı Etkili Mi?

30'un üzerinde ülkede görülen Lambda ile ilgili bilim insanlarından beklenen açıklama geldi. Uzmanlar Lambda'nın en belirgin 3 belirtisini açıkladı.

Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. Zira Lambda'nın daha bulaşıcı olduğu artık bilimsel olarak kabul ediliyor. Söz konusu varyantın daha ölümcül olabileceği iddiası da ciddi bir şekilde araştırılıyor.

Peru'da ortaya çıkan Lambda'nın yeni vakaların yüzde 80'ininden fazlasını oluşturması varyantın daha bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor. Dünyadaki en yüksek pandemi ölüm oranına sahip olan Peru'da bu durumun söz konusu varyant nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor.

BU 3 BELİRTİYE DİKKAT

Lambda ile ilgili bilim insanlarından beklenen açıklama geldi. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları Lambda'nın en yaygın 3 belirtisini belirledi.

Bu varyantın görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de yapılan araştırmaya göre, Lambda'nın en yaygın belirtileri, devamlı öksürük, yüksek ateş (genellikle 38 derece ve üzeri) ve koku veya tat duygusunda kayıp & değişiklik.

DSÖ'DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor. DSÖ ayrıca Lambda'nın 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan direnç'e yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çiziyor.

AŞILAR LAMBDA'YA KARŞI ETKİLİ Mİ?

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, laboratuvar çalışmalarında, mRNA aşıları tarafından tetiklenen antikorların Lambda varyantına karşı işe yaradığını tespit etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bu, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan BioNTech ile Moderna aşılarının mutasyonu kesinlikle engellediği anlamına gelmiyor. Fakat bilim insanları mRNA temelli bu aşıların işe yaradığı konusunda kendilerinden emin.

Araştırmacılar, Lambda varyantı örneklerini aşının sağladığı antikorlar ve deneysel tedavilerde kullanılan güçlü ilaçlar karşısında test etti. Lambda varyantı MRNA temelli aşılar tarafından üretilen antikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu direncin enfeksiyona karşı korumada ciddi bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadığını ortaya koydu.

New York Üniversitesi'nin bu çalışmasına imza atan yazarlar, "Sonuçlar mevcut kullanımdaki aşıların Lambda varyantına karşı koruyucu olacağını ve monoklonal (Eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanmıştı) antikor tedavisinin etkili olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

LAMBDA'NIN DELTA'DAN FARKI NE?

Şili Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma, başak proteinindeki mutasyonların, bağışıklık sistemini enfekte etme ve etrafında çalışma yeteneğini geliştirdiğini keşfetti. Bu Lambda'nın Delta'dan ayrılan en net özelliği olarak dikkat çekiyor.

Söz konusu makale henüz hakemli bir heyet tarafından incelenip onaylanmadı. Ancak mutasyonların 'artan enfeksiyon ve bağışıklık kaçışı sağladığı' bilgisi bilim çevreleri tarafından şu an için kabul görmüş durumda.

Bilim insanları Lambda'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Ancak işleri oldukça zor. Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor.