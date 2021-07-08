08 Tem 2021 - 12:40- Ekonomi G: 08 Tem 2021 - 12:41

Haziran Ayı Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Yarın Yapılacak

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Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yatırılacak.
Haziran Ayı Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri Yarın Yapılacak mask
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Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
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08 Tem 2021 - 12:40 - Ekonomi

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