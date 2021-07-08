08 Tem 2021 - 12:50- Dünya G: 08 Tem 2021 - 12:51

Olimpiyatlara 2 Hafta Kalmıştı! Tokyo’da OHAL İlan Edildi

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Japonya, Tokyo Olimpiyatları'na 2 hafta kala Tokyo'da 22 Ağustos'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.

08 Tem 2021 - 12:50 - Dünya

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