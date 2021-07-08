08 Tem 2021 - 13:28- Belediyeler G: 08 Tem 2021 - 13:29

Büyükşehir’den “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” Kitap Kampanyası İle Okullara Destek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” adıyla Başkent’te kitap kampanyası başlattı.

Büyükşehir’den “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” Kitap Kampanyası İle Okullara Destek mask
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Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü kütüphanelerini zenginleştirmek amacıyla merkez ve kırsal ilçelerde talep eden 24 okula ücretsiz 3 bin 839 kitap dağıttı.

Başkent’te eğitime yönelik destek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” adlı kitap kampanyası başlatan Büyükşehir Belediyesi eğitime yönelik destek çalışmalarına devam ediyor.

Kampanya kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Başkent’in toplam 12 merkez ve kırsal ilçesinde bulunan 11 ilkokul, 2 ortaokul ve 11 lise olmak üzere toplam 24 okula ücretsiz 3 bin 839kitap dağıtıldı.

ÖĞRENCİLER DİLEDİKLERİ KADAR KİTAP OKUYABİLECEK

Başkentli öğrencilerin diledikleri kadar kitap okumaları için harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları ile klasik kitapları yaş gruplarına göre sınıflandırarak merkez ve kırsal ilçelerdeki talep eden okullara dağıttı.

Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve okul kütüphanelerini zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepleri değerlendirmeye devam edecek.

Kitap desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şehit Seher Yaşar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Zekiye Sayar, “Okulumuzun kütüphanesi için bağışlanan kitaplar için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyanın öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve onlara kitapları sevdirmenin dışında ilerideki akademik başarıları için de faydalı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle bu destek çok önemli” derken,Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hatice Coşkun Kobat ise düşüncelerini, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kitap kampanyasında Polatlı ilçesinden seçilen okullardan biri olduğumuz için çok mutluyuz. Başta Sayın Mansur Yavaş’a ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” sözleriyle ifade etti.

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08 Tem 2021 - 13:28 - Belediyeler

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