Türkiye Aşılama Programında 10 Günde 8 Milyon Dozdan Fazla Aşı Yapıldı

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşıya talep artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.
"Randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti"
Son 10 günde ilk doz aşısını yaptıranlara ilişkin bilgi veren Koca, şunları söyledi:
"İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.