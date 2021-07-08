08 Tem 2021 - 15:32- Sağlık G: 08 Tem 2021 - 15:36

Türkiye Aşılama Programında 10 Günde 8 Milyon Dozdan Fazla Aşı Yapıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti" dedi.
Türkiye Aşılama Programında 10 Günde 8 Milyon Dozdan Fazla Aşı Yapıldı mask
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Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşıya talep artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1413056772655484932

"Randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti"

Son 10 günde ilk doz aşısını yaptıranlara ilişkin bilgi veren Koca, şunları söyledi:

"İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri."
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08 Tem 2021 - 15:32 - Sağlık

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