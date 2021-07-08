08 Tem 2021 - 15:51- Dünya G: 08 Tem 2021 - 15:55

Avrupa Ülkelerinde 4. Dalga Alarmı Verildi!

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Delta varyantındaki hızlı artış, Avrupa kıtasında 4. dalga alarmı verilmesine neden oldu. İngiltere'nin ardından Almanya'da da delta varyantı baskın virüs haline geldi. Fransa'dan "Varyant, yaz tatilini mahvedebilir" açıklaması geldi.
Avrupa Ülkelerinde 4. Dalga Alarmı Verildi! mask
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Delta varyantının yayılma hızı Avrupa ülkelerinde paniğe yol açtı. Ülkeler 4. dalgaya hazırlık için harekete geçti.

Almanya'daki vakaların yüzde 59'u "delta"

Delta, Almanya’da baskın varyant haline geldi.

Robert Koch Enstitüsünün son raporuna göre, yeni vakalar içinde delta varyantının oranı yüzde 37’den yüzde 59’a kadar yükseldi.

Haziran başından bu yana her hafta katlanarak artan delta varyantı artık Almanya’daki yeni vakaların 3’te 2’sini oluşturuyor.

Fransa: 4. dalga riski çok yüksek

Fransa'da delta varyantının vakalardaki oranı yüzde 40'a ulaştı. 20 ile 29 yaş aralığında vaka sayısı bir hafta içinde iki katına çıktı. Gelişmeler üzerine güvenlik zirvesi toplandı.

Fransız hükümeti "Varyant yaz tatilini mahvedebilir. 4. dalga riski çok yüksek, durum hızla kötüleşiyor" uyarısını yaptı.

Pazartesi günü yeni kararlar alınması beklenen ülkede, aşı yaptırmayanlara sınırlamalar getirilmesi ve bazı meslek dallarında aşının zorunlu hale getirilmesi masada.

İspanya'da vakalar artıyor

İspanya'da ise son 4 günde vaka sayısı 32 bine yükseldi. Kapalı alanlardaki gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanları hafta sonundan itibaren kapanacak. Açık hava etkinliklerine katılabilmek için virüs negatif test sonuçlarını bildirmek ya da aşı olmak gerekecek.

Portekiz'de vakalar 2'ye katlanabilir

Delta varyantı etkisiyle, günlük vaka sayısı 2 bini aşan Portekiz'de vakaların gelecek hafta iki katına çıkması bekleniyor.

Norveç de Avrupa'da olası bir 4. dalgadan endişe eden ülkelerden. Kısıtlamaların temmuzda kaldırılması beklenen Norveç'te nihai karar ağustos ayında alınacak.

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08 Tem 2021 - 15:51 - Dünya

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