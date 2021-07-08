08 Tem 2021 - 16:35- Dünya G: 08 Tem 2021 - 16:36

İngiltere Aşılananlara Seyahat Kurallarını Gevşetti

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İngiltere, sarı listedeki ülkelerden seyahat eden ve iki doz aşısını da olan kişilerin 19 Temmuz itibarıyla ülkeye döndükten sonra karantinaya girmesine gerek kalmayacağını duyurdu.
İngiltere Aşılananlara Seyahat Kurallarını Gevşetti mask
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu kriterin yerine getirilmesi için yolcuların son doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerektiğini de vurguladı.

Shapps, açıklamasında yolcuların yine de gitmeden ve gittikten sonra koronavirüs testi olması gerekeceğini de ekledi. Seyahat sektörü temsilcileri bu adımı olumlu karşılasa da sarı listedeki ülke sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Bu karardan önce sarı ve kırmızı listedeki ülkelerden dönen yolcuların 10 gün boyunca karantinaya girmesi gerekiyordu.

İngiltere'de hükümet, üç gruba ayrılan, ülkelere yönelik farklı kısıtlayıcı önlemlerin uygulandığı trafik lambası sistemini 17 Mayıs'ta başlamıştı.

Buna göre Türkiye'nin de bulunduğu kırmızı listedeki ülkelerden yalnızca İngiltere vatandaşı veya oturum izni sahibi olanlar kabul ediliyor; bu ülkelerden gelenlerin masraflarını karşılayarak 10 gün otelde karantina kalması gerekiyor.

'Aynı hatalar tekrarlanabilir'

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının beklendiği 19 Temmuz itibarıyla sarı listedeki ülkelere seyahat edilmemesi gerektiğini belirten uyarı da kalkacak.

Ancak Ulaştırma Bakanı Shapps, sarı listedeki ülkelerin kırmızıya geçmesi halinde otel karantinasının zorunlu olacağını vurguladı.

19 Temmuz'da uygulamaya girmesi beklenen değişiklikler, 12 Temmuz'da son veriler incelendikten sonra kesinleşecek.

30'dan daha az ülke yeşil listede yer alırken 50'den fazla ülke kırmızı listede yer alıyor. İspanya, Yunanistan ve ABD gibi ülkeler sarı listede

Yeşil Partili Milletvekili Caroline Lucas ise "ek önlemler alınmadan karantinanın kaldırılmasının Delta varyantının İngiltere'de çoğalmasına yol açan aynı hataların tekrarlanması anlamına gelebileceği" uyarısında bulundu.

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08 Tem 2021 - 16:35 - Dünya

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