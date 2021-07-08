Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa, 2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
08 Tem 2021 - 16:41- Dünya Güncelleme: 08 Tem 2021 - 16:42
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Seyircisiz Yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olarak düzenlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.