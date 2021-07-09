09 Tem 2021 - 09:19- Dünya G: 09 Tem 2021 - 09:20

Türkiye’den KKTC Tarımına 10 Milyon Lira Hibe Desteği

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Türkiye, KKTC'de tarım sektöründeki 5 bin 768 kişiye koronavirüs sürecinde olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle 10 milyon lira hibe yapacak.
Türkiye’den KKTC Tarımına 10 Milyon Lira Hibe Desteği mask
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla KKTC'deki tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, eğitim, kültür sektörleri başta olmak üzere her kesime geri ödemesiz hibe destek programları kapsamında katkı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve KKTC hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının belirlediği, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgından olumsuz etkilendiği değerlendirilen 5 bin 768 bitkisel ürün üreticisi, balıkçı ve arıcıya hibe şeklinde 10 milyon lira salgın destek ödemesi gerçekleştirileceği ifade edildi.
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09 Tem 2021 - 09:19 - Dünya

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