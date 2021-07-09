Barış Pınarı İle Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.