09 Tem 2021 - 11:28- Asayiş G: 09 Tem 2021 - 11:29

Barış Pınarı İle Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Barış Pınarı İle Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." dedi.

 
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09 Tem 2021 - 11:28 - Asayiş

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Barış Pınarı İle Fırat Kalkanı Bölgesinde 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi mask
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