Biden, ABD’nin Afganistan politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Amerikan askerlerini "hızlı ve güvenli" bir şekilde geri çekileceğini söyledi. “Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük” diyen Biden, “Biz Afganistan’a ülke inşa etmek için gitmedik. Afgan liderler bir araya gelmeli ve ülkenin geleceği için birlikte hareket etmeli” ifadesini kullandı. Biden, Afganistan’daki durumu, “askeri çözümü olmayan kazanılamayacak savaş olarak” niteledi.
09 Tem 2021 - 11:30- Dünya Güncelleme: 09 Tem 2021 - 11:31
ABD Başkanı Biden: “Afganistan’daki Görevimiz 31 Ağustos’ta Bitecek”
ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.