09 Tem 2021 - 11:30- Dünya G: 09 Tem 2021 - 11:31

ABD Başkanı Biden: “Afganistan’daki Görevimiz 31 Ağustos’ta Bitecek”

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ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden: “Afganistan’daki Görevimiz 31 Ağustos’ta Bitecek” mask
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Biden, ABD’nin Afganistan politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Biden, Amerikan askerlerini "hızlı ve güvenli" bir şekilde geri çekileceğini söyledi. “Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük” diyen Biden, “Biz Afganistan’a ülke inşa etmek için gitmedik. Afgan liderler bir araya gelmeli ve ülkenin geleceği için birlikte hareket etmeli” ifadesini kullandı. Biden, Afganistan’daki durumu, “askeri çözümü olmayan kazanılamayacak savaş olarak” niteledi.
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09 Tem 2021 - 11:30 - Dünya

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