KOSGEB İşletmelere Yönelik Destek Başvurularını Uzattı

İlk başvuruları ​​3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.

3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.