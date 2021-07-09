09 Tem 2021 - 13:32- Ekonomi G: 09 Tem 2021 - 13:33

KOSGEB İşletmelere Yönelik Destek Başvurularını Uzattı

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KOSGEB, salgından olumsuz etkilenen işletmelere yönelik destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.
KOSGEB İşletmelere Yönelik Destek Başvurularını Uzattı mask
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İlk başvuruları ​​3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.

3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.
# kosgeb, Ar-Ge sektörleri, Ar-Ge

09 Tem 2021 - 13:32 - Ekonomi

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