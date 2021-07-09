Delta’dan Kötü Haber! Aylar Sonra Ortaya Çıktı, Delta'nın Belirtileri Değişti!

Çin'de yapılan araştırmanın sonuçları bir hayli ürkütücü. İşte Delta varyantı ile ilgili yapılan en detaylı araştırmanın sonuçları…

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın kişiye bulaştı. Eski normallerimizi terk etmemize neden olan virüs nedeniyle küresel ölümler ise 4 milyonu geçti.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

SONUÇLAR BELLİ OLDU

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' klasmanına soktuğu varyant ile ilgili oldukça kötü bir haber geldi. Aylardır süren bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı.

NPR'de yer alan habere göre, bilim insanları Delta ile ilgili yapılan en detaylı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Delta koronavirüsün dünya çapındaki en bulaşıcı versiyonu ilan edildi.

DAHA HIZLI YAYILIYOR

Bilim insanları Delta'nın ne bulaşıcılığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacıların bildirdiğine göre, Delta virüsün orijinal versiyonundan yaklaşık %225 daha hızlı yayılıyor.

Aynı çalışma söz konusu varyantın insanların solunum yollarında daha hızlı büyüdüğünü ve çok daha yüksek seviyelere çıktığını tespit etti. Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin solunum yollarında, koronavirüsün orijinal türü ile enfekte olanlara göre ortalama 1000 kat daha fazla virüs kopyası olduğu bildirildi.

Ayrıca bir kişinin Delta varyantına yakalandıktan sonra daha erken bulaşıcı konumuna geldiği bulgusuna ulaşıldı. Başka bir deyişle Delta'ya yakalanan kişi orijinal virüse yakalanana kıyasla hastalığı daha erken bulaştırmaya başlıyor.

‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle…

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Fakat Profesör Spector, ekibinin formlarını dolduran binlerce Covid-19 hastasının bildirimlerine göre artık bu belirtilerin daha az görüldüğünü söylüyor. Belirtilerde görülen değişikliğin aynı dönemde yaygınlaşan ve şu anda artık Birleşik Krallık içerisinde tespit edilen vakaların yüzde 90'ını oluşturan, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantıyla ilişkili olduğu anlaşılıyor. Yüksek ateş hâlâ yaygın bir belirti olmayı sürdürüyor fakat Profesör Spector, "Koku alamamak artık ilk 10 belirti içerisinde değil" diyor.

Daha önce Londra'daki Imperial College'da yürütülen bir araştırma, İngiltere'de Delta varyantından önce yaygın olan Alfa varyantına yakalanan bir milyonu aşkın kişiye ilişkin verileri taramıştı. Bu araştırmada da, Çin'de tespit edilen ilk varyanttan farklı belirtiler tespit edilmişti. Üşüme, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrıları, klasik Covid-19 belirtilerine ek olarak çok daha sık görülüyordu.

İngiltere'de hükümetin yayımladığı resmi bilgilerde en yaygın belirtiler yeni ve kesilmeyen bir öksürük, ateş, tat ve koku kaybı olarak sayılıyor. Ama aynı zamanda Covid'in birçok farklı başka belirti ile de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Bu tür şikayeti olanların derhal test yaptırması isteniyor.