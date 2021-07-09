09 Tem 2021 - 16:36- Dünya G: 09 Tem 2021 - 16:40

İngiltere Tarihinde Bir İlk: Buckingham Sarayı'nın Bahçesinde Piknik

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere tarihinde ilk kez halk, Kraliçe II. Elizabeth'in Londra'daki Buckingham Sarayı'nın bahçelerinde refakatsiz dolaşabilecek ve pikniğin tadını çıkarabilecek.
İngiltere Tarihinde Bir İlk: Buckingham Sarayı'nın Bahçesinde Piknik mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Buckingham Sarayı'nda daha önce rehberli turlar yapıldı. Ancak ilk kez bugün ziyaretçiler, refakatçisiz dolaşabilme ve piknik yapma imkanına sahip oldu.

Birleşik Krallık hükümdarının resmi konutu olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'nın inşasına 1703 yılında başlandı, iki yıl sonra ise kullanıma açıldı. 39 dönümden oluşan bahçe saraya 1820'de dahil edildi. Sarayı ziyarette ise kraliyetin yetkilendirdiği rehberler olmadan kimse kabul edilmedi.

Ancak, bu yıl Eylül ayına kadar geçerli olan 16,50 (yaklaşık 198 Türk lirası) sterlinlik bilet, turistlerin bahçeleri kendi başlarına keşfetmelerine de izin verecek.

Kraliyet Koleksiyonu Kurumu'ndan Sally Goodsir, "Koronavirüs nedeniyle bu yıl devlet odalarını ne yazık ki açamadık ancak bunun yerine bahçeyi açabilmek harika" dedi.

Artık ziyaretçiler devasa bahçede piknik yapabilecek, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in diktiği çınar ağaçlarını görebilecek, kraliyet temalı piknik aksesuarlarıyla kendilerini şımartabilecekler.

Karar ilk günden büyük ilgi görürken pek çok İngiliz ve turist, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçen ay yetkililer, kraliyet maliyesinin pandemiden büyük bir darbe aldığını ve normalde bilet satışlarından elde edilen milyonları kaybettiğini açıklamıştı.

# İngiltere Tarihinde Bir İlk, Kraliçe II. Elizabeth, Buckingham Sarayı, Buckingham Sarayı Bahçesinde Piknik, londra, halk Sarayın Bahçesinde Piknik yapıcak

09 Tem 2021 - 16:36 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KKTC, Türkiye’den Gidip Aşısız Olanlara Karantina Uygulayacak mask
KKTC, Türkiye’den Gidip Aşısız Olanlara Karantina Uygulayacak
Bangladeş’te Bir Fabrikada Yangın Çıktı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var mask
Bangladeş’te Bir Fabrikada Yangın Çıktı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
ABD Başkanı Biden: “Afganistan’daki Görevimiz 31 Ağustos’ta Bitecek” mask
ABD Başkanı Biden: “Afganistan’daki Görevimiz 31 Ağustos’ta Bitecek”
FDA ve CDC'den Gelen Ortak Açıklamada “İki Doz Aşı Olana Gerek Yok” mask
FDA ve CDC'den Gelen Ortak Açıklamada “İki Doz Aşı Olana Gerek Yok”
Türkiye’den KKTC Tarımına 10 Milyon Lira Hibe Desteği mask
Türkiye’den KKTC Tarımına 10 Milyon Lira Hibe Desteği
İngiltere Aşılananlara Seyahat Kurallarını Gevşetti mask
İngiltere Aşılananlara Seyahat Kurallarını Gevşetti
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status