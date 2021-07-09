İngiltere Tarihinde Bir İlk: Buckingham Sarayı'nın Bahçesinde Piknik

Buckingham Sarayı'nda daha önce rehberli turlar yapıldı. Ancak ilk kez bugün ziyaretçiler, refakatçisiz dolaşabilme ve piknik yapma imkanına sahip oldu.

Birleşik Krallık hükümdarının resmi konutu olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'nın inşasına 1703 yılında başlandı, iki yıl sonra ise kullanıma açıldı. 39 dönümden oluşan bahçe saraya 1820'de dahil edildi. Sarayı ziyarette ise kraliyetin yetkilendirdiği rehberler olmadan kimse kabul edilmedi.

Ancak, bu yıl Eylül ayına kadar geçerli olan 16,50 (yaklaşık 198 Türk lirası) sterlinlik bilet, turistlerin bahçeleri kendi başlarına keşfetmelerine de izin verecek.

Kraliyet Koleksiyonu Kurumu'ndan Sally Goodsir, "Koronavirüs nedeniyle bu yıl devlet odalarını ne yazık ki açamadık ancak bunun yerine bahçeyi açabilmek harika" dedi.

Artık ziyaretçiler devasa bahçede piknik yapabilecek, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'in diktiği çınar ağaçlarını görebilecek, kraliyet temalı piknik aksesuarlarıyla kendilerini şımartabilecekler.

Karar ilk günden büyük ilgi görürken pek çok İngiliz ve turist, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçen ay yetkililer, kraliyet maliyesinin pandemiden büyük bir darbe aldığını ve normalde bilet satışlarından elde edilen milyonları kaybettiğini açıklamıştı.