Bayramlıklar Etimesgut Belediyesi'nden, Çocuklara Bayramlık Hediyesi

Şefkateli Çarşısı'na randevu sistemiyle davet edilen vatandaşlar, dilediklerini üzerlerine deneyerek ve beğenerek mağazadan alışveriş yapar gibi alıyorlar

Pantalon, gömlek, ayakkabı ve t-shirtten oluşan bayramlıklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşıyor.

Giyim yardımından Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapan ve belediye görevlilerince yapılan araştırma sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler yararlanabiliyor.

YAŞAM DESTEĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Bu bayram da Şefkateli Çarşımızdan giyim yardımında bulunuyoruz. Yardımlarımızı, azami dikkat, hassasiyet ve nezaketle yapmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha duyarlı vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum temsilcilerine çağrıda bulunuyorum; Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini lütfen belediyemize bildiriniz ya da yönlendiriniz" dedi.