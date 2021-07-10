Çankaya Belediyesi Halk Sağlığını Korumaya Destek Veriyor

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı taksi durakları, berber ve kuaförlere hijyen setini dağıtan Çankaya Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa yardımlarını sürdürüyor.
Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların daha yoğun olarak kullandıkları yerlerde maske ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıtıyor.
Aşıdan sonra da kullanılması gereken maske ve temizlik açısından öneme sahip kolonya dağıtımını kısıtlamaların kalkmasıyla da sürdüren Pandemi sürecinde Ankara’nın nüfusu kadar maske dağıtımı gerçekleştiren Çankaya Belediyesi tüm Çankayalıların maskeye erişimini sağladı.
TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ
Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa hijyen seti ile destek olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hayatın normale dönmesiyle birlikte ortak kullanım alanlarında yoğunluklar artıyor. Esnafın ve vatandaşların sağlığı açısından hijyen setleri dağıtımına devam ediyoruz. Hepimiz pandemi bitene kadar tüm tedbirlere uymak zorundayız” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.