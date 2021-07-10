Kurban Bayramı Tatili Öncesi Hem Satılık Hem de Kiralık Yazlık Fiyatları Artışta

Yaklaşan bayram tatili öncesi Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki yazlık yerlerde talep ve fiyat artışı dikkat çekiyor. Hem satılık hem de kiralık konutlardaki aylık ve yıllık değişim rakamları tüketicilerden gelen talebi gözler önüne serdi. Satılık konutlardaki fiyat artışlarında İzmir Seferihisar yüzde 78’lik değişimle ilk sırada yer aldı.

Hepsiemlak Haziran Endeksi verilerine göre Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde %78 ile İzmir-Seferihisar ilk sırada yer aldı. Seferihisar’ı yüzde 69-54 arasındaki değişimler ile Muğla-Fethiye, Antalya-Serik, İzmir-Urla, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip ediyor.

İlçe bazında bakıldığında ise son 1 ayda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde satılık konut fiyatı en çok artan ilçelerde İzmir-Foça, Muğla-Milas, Balıkesir-Erdek, Antalya-Serik ve Muğla-Fethiye ilk 5 arasında yer alıyor.

Kiralık konutların ortalama metrekaredeki bir önceki yıla oranla fiyat artışına bakıldığında Balıkesir-Edremit’te fiyatların 1 yıl içinde 11 TL’den 26 TL’ye yükselerek yüzde 135 oranında bir artışın gerçekleştiği görülüyor. Yüzde 83’lük artışın yaşandığı Aydın-Kuşadası’nda ise fiyatlar bir yıl içerisinde 15 TL’den 28 TL’ye yükselmiş durumda. Antalya-Konyaaltı yüzde 63 ile, Muğla-Bodrum yüzde 62 ile, İzmir-Çeşme yüzde 55 ile ve Antalya-Alanya da yüzde 53 ile yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 54 ile Muğla ilk sırada yer aldı. Muğla’da geçtiğimiz yılın aynı döneminde ortalama 5.296 TL olan metrekare birim fiyatı 8.182 TL’ye yükseldi. Muğla’yı yüzde 45-22 arasındaki değişimlerle Antalya, Hatay, Aydın, Balıkesir, Mersin (İçel), İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova takip ediyor.

Son 1 ayda en çok fiyatı artan yazlık illere baktığımızda ise Hatay, Aydın ve Muğla öne çıkıyor. Bu üç ilimizde aylık fiyat artışı yüzde 6-10 arasında.

Kiralık konutların ortalama metrekaredeki bir önceki yıla oranla fiyat artışına bakıldığında Muğla’da fiyatların 1 yıl içinde 41 TL’den 77 TL’ye yükselerek yüzde 90 oranında bir artışın gerçekleştiği görülüyor. Yüzde 60’lık artışın yaşandığı Mersin’de ise fiyatlar bir yıl içerisinde 12 TL’den 19 TL’ye yükselmiş durumda. Ortalama metrekare fiyatı 11 TL’den 17 TL’ye yükselen Balıkesir de yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor. Hatay’da yüzde 46’lık bir fiyat artışı gerçekleşirken Hatay’ı yüzde 46-30 arasındaki artışlar ile Çanakkale, İzmir, Aydın, Antalya, Yalova ve Tekirdağ takip ediyor.