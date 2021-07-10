Çin’in Keşif Aracından Yeni “Mars” Görüntüleri

Çin Uzay Ajansı, Mars gezgininin çektiği yüksek çözünürlüklü yeni fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda, keşif aracı Zhurong'un çektiği kayalar, kum tepeleri ve taşlar görülüyor.
Keşif aracının Mars yüzeyine indiği anlar da görüntülendi. Zhurong, görüntüleri Mars yüzeyinde seyahat ederken çekti. Araç, kızıl gezegene indiği günden bu yana 300 metre yol kat etti.
Çin'in Tianwen-1 uzay aracı, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmıştı. Keşif aracı Zhurong da, 22 Mayıs'ta uzay aracından Mars'ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yapmıştı. Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.