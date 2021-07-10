Solunabilir Aşının Etkisi Kanıtlandı. Solunabilir COVID-19 Aşısı Umut Vadediyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rice Üniversitesi'nden uzmanlar, COVID-19 için çok farklı bir şekilde uygulanabilen yeni bir aşı geliştirdi.

Futurity tarafından hazırlanan bir rapora göre, Rice Üniversitesi'nden bir ekip, ölçeklenebilir, uyarlanabilir ve oda sıcaklığında saklanabilen solunabilir bir aşı geliştirdi.

Aşının oda sıcaklığında durabilmesi çok önemli bir detay. Çünkü mevcut hemen her COVID-19 aşısı bozulmaması için soğuk hava deposunda kalmak zorunda.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan bir çalışma aşıyı ayrıntılı olarak açıklıyor. Buna göre solunabilir koronavirüs aşısı akciğerler yoluyla vücuda iletien modifiye bakteriyofaj partikülleri kullanıyor.

Parçacıklar, tıpkı mevcut aşılar gibi özel olarak tasarlandı.

Delta varyantı için cankurtaran olabilir

Solunabilir COVID-19 aşısının sahip olduğu en iyi özellik, bireyleri birden fazla koronavirüs varyantına karşı koruyabilmesi.

Bu nedenle yeni aşı, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan yüksek bulaşıcılığa sahip

Delta varyantının ardından bir cankurtaran olabilir.

Solunabilir aşının etkisi kanıtlandı

Science Daily'ye göre, solunabilir COVID-19 aşısının, hayvanlar üzerinde ilk denemelerinde oldukça etkili olduğunu kanıtlandı.

Solunabilir aşının laboratuvar farelerini ölümcül bir enfeksiyondan tamamen koruduğu ispatlandı.

Aşı, genellikle iki doz gerektiren diğer aşılara kıyasla şimdiye kadar yalnızca bir doza ihtiyaç duyuyor.