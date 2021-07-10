10 Tem 2021 - 15:28- Dünya G: 10 Tem 2021 - 15:29

Solunabilir Aşının Etkisi Kanıtlandı. Solunabilir COVID-19 Aşısı Umut Vadediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD'de Rice Üniversitesi'nden bir ekip, oda sıcaklığında saklanabileceğini söyledikleri solunabilir bir aşı geliştirdi. Yeni aşı Delta varyantına karşı cankurtaran olabilir.
Solunabilir Aşının Etkisi Kanıtlandı. Solunabilir COVID-19 Aşısı Umut Vadediyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rice Üniversitesi'nden uzmanlar, COVID-19 için çok farklı bir şekilde uygulanabilen yeni bir aşı geliştirdi.

Futurity tarafından hazırlanan bir rapora göre, Rice Üniversitesi'nden bir ekip, ölçeklenebilir, uyarlanabilir ve oda sıcaklığında saklanabilen solunabilir bir aşı geliştirdi.

Aşının oda sıcaklığında durabilmesi çok önemli bir detay. Çünkü mevcut hemen her COVID-19 aşısı bozulmaması için soğuk hava deposunda kalmak zorunda.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan bir çalışma aşıyı ayrıntılı olarak açıklıyor. Buna göre solunabilir koronavirüs aşısı akciğerler yoluyla vücuda iletien modifiye bakteriyofaj partikülleri kullanıyor.

Parçacıklar, tıpkı mevcut aşılar gibi özel olarak tasarlandı. 

Delta varyantı için cankurtaran olabilir

Solunabilir COVID-19 aşısının sahip olduğu en iyi özellik, bireyleri birden fazla koronavirüs varyantına karşı koruyabilmesi.

Bu nedenle yeni aşı, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan yüksek bulaşıcılığa sahip

Delta varyantının ardından bir cankurtaran olabilir.

Solunabilir aşının etkisi kanıtlandı

Science Daily'ye göre, solunabilir COVID-19 aşısının, hayvanlar üzerinde ilk denemelerinde oldukça etkili olduğunu kanıtlandı.

Solunabilir aşının laboratuvar farelerini ölümcül bir enfeksiyondan tamamen koruduğu ispatlandı.

Aşı, genellikle iki doz gerektiren diğer aşılara kıyasla şimdiye kadar yalnızca bir doza ihtiyaç duyuyor.

# Delta varyantı için cankurtaran olabilir, Solunabilir aşının etkisi kanıtlandı, Solunabilir Aşı, Science Daily, Solunabilir COVID-19 aşısı, covid-19 aşısı

10 Tem 2021 - 15:28 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çin’in Keşif Aracından Yeni “Mars” Görüntüleri mask
Çin’in Keşif Aracından Yeni “Mars” Görüntüleri
İngiltere Tarihinde Bir İlk: Buckingham Sarayı'nın Bahçesinde Piknik mask
İngiltere Tarihinde Bir İlk: Buckingham Sarayı'nın Bahçesinde Piknik
Dünya Sağlık Örgütü’nden Üçüncü Doz Açıklaması, Üçüncü Doz Uygulanılacak Mı? mask
Dünya Sağlık Örgütü’nden Üçüncü Doz Açıklaması, Üçüncü Doz Uygulanılacak Mı?
Delta’dan Kötü Haber! Aylar Sonra Ortaya Çıktı, Delta'nın Belirtileri Değişti! mask
Delta’dan Kötü Haber! Aylar Sonra Ortaya Çıktı, Delta'nın Belirtileri Değişti!
KKTC, Türkiye’den Gidip Aşısız Olanlara Karantina Uygulayacak mask
KKTC, Türkiye’den Gidip Aşısız Olanlara Karantina Uygulayacak
Bangladeş’te Bir Fabrikada Yangın Çıktı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var mask
Bangladeş’te Bir Fabrikada Yangın Çıktı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status