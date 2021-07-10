Aşıların Yan Etkileri İçin Ücretli İzin, Aşı Tevşiki İçin Esnek Çalışma Saatleri

Britanya'da çalışanları aşıya teşvik için ücretli izin seçeneği devreye alındı.

Ülkede dün 32 bin 551 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı. ​​​​​​​

AŞI TEŞVİKİ İÇİN SEÇENEKLER GÜNDEMDE

Britanya’da çalışanları aşıya teşvik için esnek çalışma saatleri ve aşının yan etkilerine karşılık ücretli izin seçenekleri devreye alındı.

Amazon, Sky, Molson Coors ve Three hükümetin aşılama oranlarını artırma çalışmalarına en son katılan şirketler oldu. Şimdiye kadar ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 87’sine denk gelen 46 milyona yakın kişi ilk doz aşıyı vuruldu. 34 milyondan fazla kişi de iki dozu yaptırıp aşısını tamamladı.

Asda, Slimming World, Metro Bank, Santander, Nationwide Building Society, Severn Trent ve Merlin Entertainments, aşı randevularına gitmeleri için mesai saatlerinde kolaylık sağlayan ve yan etkiler yaşayan çalışanlara izin veren şirketler arasında yer alıyor.