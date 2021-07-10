10 Tem 2021 - 16:30- Dünya G: 10 Tem 2021 - 16:31

Koronavirüs Salgını Avrupa ve ABD'de Doğum Oranlarını Azalttı

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, salgın döneminin nüfus oranlarına etkisini inceleyen bir rapor yayımladı.
Koronavirüs Salgını Avrupa ve ABD'de Doğum Oranlarını Azalttı mask
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 Rapora göre, koronavirüs salgını Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de doğum oranlarını azalttı.

19 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma, çarpıcı gerçeği ortaya koydu.

15 birlik ülkesinde bebeklerin sayısı, geçen ekim ayında yüzde 3, kasım ayında yüzde 5, aralık ayında yüzde 8,1 oranında düştü.
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10 Tem 2021 - 16:30 - Dünya

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