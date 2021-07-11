11 Tem 2021 - 10:02- Belediyeler G: 11 Tem 2021 - 10:03

Ankaralı lise adaylarına tercih desteği

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Ankara Altındağ Belediyesi'nden LGS’ye giren öğrencilere büyük destek... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Ankaralı lise adaylarına tercih desteği mask
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Altındağ Belediyesi'nden LGS’ye giren öğrencilere büyük destek... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Altındağ'da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren lise adaylarına "Tercih Rehberliği” hizmeti verilmeye başlandı. Uzman rehberler, LGS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara yardımcı oluyor. Ücretsiz tercih danışmanlığı için Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinden bilgi almak mümkün... Yapılan görüşmelerde, Covid-19 tedbirleri de unutulmuyor, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösteriliyor.

"EN DOĞRU TERCİH İÇİN...” 

LGS sınavını geride bırakan Altındağlı öğrenciler istedikleri liseye yerleşmenin heyecanını yaşarken, Altındağ Belediyesi olarak bu heyecanı paylaşmayı kendilerine görev bildiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Çünkü iyi puan almak kadar, doğru tercih yapmak da çok önemli... Tercih yapmak isteyen öğrencilerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarını sağlayalım istedik. Onlar mutlu olursa, aileleri mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamadan, emeklerinin karşılığını görmelerini temenni ediyorum. Allah hiçbirinin emeğini ziyan etmesin inşallah.Hepsine başarılar diliyorum..." dedi.”

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11 Tem 2021 - 10:02 - Belediyeler

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