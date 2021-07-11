11 Tem 2021 - 10:08- Dünya G: 11 Tem 2021 - 10:09

Milli yüzücülerden Avrupa rekoru! Merve Tuncel Kimdir?

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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücülerden Avrupa rekoru! Merve Tuncel Kimdir? mask
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi. Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

Milli yüzücülerin Avrupa başarıları dolayısıyla bir çok siyasi de sosyal medya hesaplarından tebrik etti.

Deniz Ertan
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11 Tem 2021 - 10:08 - Dünya

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