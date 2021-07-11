Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezi... Kıyma makinesi alırken bu özelliklere bakın. Kıyma makinelerine olan talep, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla hızla artıyor. Tüketiciler evlerinde kullanacakları “ev tipi” kıyma makinesi arayışına girerken MediaMarkt Türkiye de bu ürünlerden satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik bir rehber oluşturdu. Tüketiciler ilk olarak ürünün wattına (motor gücüne), hangi aparatları (sosis, sucuk vs.) içerdiğine, salça yapımında kullanılabilirliğine ve disklerinin çelik olmasına odaklanabilir.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala derin dondurucu ve kıyma makinelerine yönelik talep artıyor. Özellikle bu kategorilerin en canlı geçtiği dönemlerden olan Kurban Bayramı öncesi tüketiciler, hangi ürünü tercih edeceğine yönelik bir rehber arayışında. Geçtiğimiz günlerde derin dondurucu seçme rehberi hazırlayan Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, şimdi de tüketicilerin kıyma makinesi merakını yanıtlandırmak üzere bir kılavuz hazırladı.

Kıyma makinesi alınırken öncelikle şu 4 temel özelliğe dikkat edilebilir: Ürünün wattı (motor gücü)Sucuk veya sosis yapma aparatlarının olmasıSalça yapımında kullanılmasıDisklerin çelik olması

Motoru gücü ve dakikadaki işlem kapasitesi başı çekiyor

Tüketiciler ilk etapta makinenin motor gücüne dikkat edebilir çünkü işlem kapasitesi için ürünün sahip olduğu güç çok önemli bir etken. Güçlü bir makine ile et veya farklı bir ürün daha kısa sürede ve daha az eforla kıyma haline getirilebilir. Aynı şekilde makinenin dakikadaki işlem kapasitesine de göz atılmasında fayda var.

Farklı aparatlar çeşit çeşit ızgaralar

Tüketicilerin araştırması gereken diğer bir konu da makineyle birlikte gelen aparatlar. Bu noktada makinenin hangi işlemlerde de kullanılacağı önemliyken bazı ürünlerde sosis veya sucuk yapma aparatları da bulunuyor. Bunlara ek kimi ürünlerde kalın ve ince ızgara seçenekleri de mevcut. Bu sayede hamburger için farklı, ince kıyma veya köfte için farklı kıyma çekilebiliyor. Bunlara ek olarak salça yapma aparatları olan ürün alternatifleri de var.

Çelik diskli makinelerin avantajı çok

Kıyma makinelerinde disklerin çelik olması hem uzun ömürlü bir kullanım hem de sağlık açısından önem taşıyor. Bu nedenle çelik diskler, paslanmaz yapısıyla daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Buna ek makinelerin parçalarının ayrılabilir olması da hijyen açısından önemli.

Teknolojinin uzmanları MediaMarkt mağazalarında

Tüketiciler, hangi ürünü tercih etmesi gerektiği konusunda MediaMarkt’ın uzman ekibinden de destek alabilir. Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, bugün Türkiye’de 84 mağaza ile hizmet veriyor.