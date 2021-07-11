Bir dizi daha final yapıyor!

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Ahsen Eroğlu ile Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu diziden, başarılı oyuncu Canan Ergüder rahatsızlığı sebebiyle geçmiş bölümlerde ayrılmak durumunda kalmıştı.

Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Menajerimi Ara dizisi, 11 Temmuz akşamı ekranlara gelecek olan 45. bölümüyle final yapıyor.

MENAJERİMİ ARA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Menajerimi Ada'nın final bölümünde Kıraç’ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır.

Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir.

Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans’ın sahibi olacaktır. Verilen büyük emeklerin ve çabaların ardından Ego Ajans’ın kaderini belirleyecek gelişmeler yaşanır.

Herkes için yeni bir dönem başlarken Dicle ve Barış, aralarındaki buzları eritirler…

Başrollerinde, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölüm ünlü konukları ile izleyicilerle buluşuyordu. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon ve Uğraş Güneş kaleme alırken, yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.