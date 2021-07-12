12 Tem 2021 - 12:54- Yaşam G: 12 Tem 2021 - 13:32

Ankara’da Caz Rüzgarları Esti!

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Next Level Teras Konserleri’nin ilki Ankaralılardan büyük ilgi gördü; Terry Jorrys & Coverangers ziyaretçilere müzik dolu bir akşam yaşattı.
Ankara’da Caz Rüzgarları Esti! mask
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JLL Türkiye tarafından yönetilen, konforlu ve güvenli alışveriş imkanı yanında gerçekleştirdiği etkinlikleriyle de Ankara’nın sosyal hayatına katkı sunan Next Level AVM, teras alanında düzenlediği caz konseri ile müzik ziyafeti yaşattı.

Normalleşmenin başlamasıyla birlikte etkinliklerine de başlayan Next Level AVM, Teras Konserlerinin ilkini büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Açık havada düzenlenen organizasyonda caz müziğin başarılı isimlerinden Terry Jorrys & Coverangers en güzel caz şarkılarını Başkentliler için söyledi. Birbirinden özel caz, blues, rock ve farklı türlerde sevilen yerli ve yabancı şarkıları kendi tarzında yorumlayan Terry Jorrys, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Eşsiz parçalarla büyülü anların yaşandığı gecede muhteşem dans gösterisi de hayran bıraktı.
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12 Tem 2021 - 12:54 - Yaşam

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