Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu İş Yeri Bir Başarı Hikâyesidir’’

Başkan Ertuğrul Çetin, sonradan öğrendiği tasarım programları ile çizimlerini kendisi tasarlayarak istihdama katkı sağlarken kadın girişimcilere de örnek olan Gülizar Yılmaz’a misafir oldu.

Büyük bir başarı hikâyesine tanık olan Başkan Ertuğrul Çetin, yapmış olduğu çizim ve çalışmalarla, ilçeye esnaflarını ve kadın girişimcileri en iyi şekilde temsil eden Gülizar Yılmaz’ı tebrik etti.

‘‘Yaren Yapı Dekorasyon şirketini kuran Gülizar Yılmaz Hanım gençlerimize örnek olmalı’’

Özellikle kadınların iş yeri kurmasını önemsediklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bu iş yeri bir başarı hikâyesidir.Yaren Yapı Dekorasyon şirketini kuran Gülizar Yılmaz Hanım gençlerimize örnek olmalı. Sonradan öğrendiği tasarım programları ile çizimlerini kendi yapıyor, eşi ve çocukları ile birlikte güzel bir aile şirketi kurmuş. Gönülden tebrik ediyorum. Bizlerde belediye olarak Hanımevlerimizde verdiğimiz mesleki kurslarla kadın girişimcilerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve iş hayatına atılmalarına yardımcı oluyoruz. Esnaflığa da kadın elinin değmesi için kadın girişimcilerimize desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.