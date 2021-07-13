13 Tem 2021 - 11:20- Belediyeler G: 13 Tem 2021 - 11:21

Pursaklar’da Covid-19 Aşı Uygulama Noktası

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Pursaklar’da Covid-19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve sırası gelen vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırını Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ziyaret etti.
Pursaklar’da Covid-19 Aşı Uygulama Noktası mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in Covid-19 aşı uygulamasını yaygınlaştırmak ve sırası gelen vatandaşlara hızlı hizmet ulaştırmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Noktası ziyaretlerine Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık eşlik etti.

Aşı çadırında görev yapan sağlık çalışanlarına, kolaylıklar dileyen heyet, beş yol meydanından kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Noktasında devam eden aşılama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

‘‘İlçe sakinlerimizin bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir’’

Salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Beş yol meydanında İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından hemşehrilerimizin önceden randevu almadan aşı olabilmeleri için aşı çadırı kuruldu. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. İlçe sakinlerimizin bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir’’ dedi.

‘‘Hemşehrilerimize aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum’’

Koronavirüsün sona ermediğini, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Ankara Milletvekili Dr. Arife Polat Düzgün; ‘‘Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak aşı çadırında aşılarını yaptırabiliyorlar. Aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayan hemşehrilerimize aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum’’ dedi.

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13 Tem 2021 - 11:20 - Belediyeler

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