Yemek Yerken Kulağınızda Bir Ağrı Hissediyor Musunuz?

Genellikle önemsemediğimiz bu yaralar, kimi zaman dil kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu noktada erken teşhisin kanserin tedavisinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, dil kanseri ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Kolay teşhis ediliyor…

Hücrelerin kontrolden çıkarak çoğalmasıyla, dilde meydana gelen kanser türüne dil kanseri denir. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön tarafta ve açık bölgede bulunduğu için daha kolay teşhis edilebilen bir kanser çeşididir. Dilin üzerinde yaralar, aftlar veya beyaz beneklerin oluşmasıyla kendini belli eden dil kanseri, daha çok sigara, alkol tüketimi ve siroz sebebiyle gelişiyor. Bu sebeple ağızda çıkan yaraları önemsemek, dil kanserini teşhis etmekte büyük bir rol üstleniyor.

Hastalığı etkileyen belirli etkenler var

· Siroz,

· Alkol tüketimi,

· Sigara kullanımı,

· 40 yaşın üstünde olmak,

· Diş ve ağız hijyenine dikkat etmemek,

· Diğer kanser türlerinin metastaz yapması,

· Frengi,

· Bağışıklık sisteminin zayıf olması,

· Diş protezlerinin yanlış yapılması ve konumlandırılması.

Dil kanseri nerelerde görülür?

· Ağız tabanı, dil altı,

· Yanak,

· Tonsil, bademcik,

· Sert ve yumuşak dokular,

· Dudak,

· Küçük dil,

· Diş eti ve çene kemiği.

İlerleme iyi ya da kötü devam ediyor

Kontrolsüz hücre büyümesiyle ortaya çıkan dil tümörlerinde büyüme, kötü huylu da olabilir, iyi huylu da… Genellikle o kötü huylu tümörler, çevre dokulara zarar vererek büyümesinin yanı sıra çevredeki lenf bezelerine ve vücudun diğer organlarına sıçrama yapıp o bölgelerde de kontrolsüz büyümeye devam eder. Sonuçta bu süreç, hayatı tehdit eder hale gelecektir. İyi huylu tümörler, çevre dokuları işgal etmeden ve genel olarak hasar vermeden ‘iterek’ büyürler. Lenf bezelerine ve vücudun diğer organlarına sıçrayıp (metastaz) hayati bir tehdit oluşturmazlar.

Dikkat, bu belirtiler kanseri işaret ediyor olabilir!

· Yutkunma ve çiğnemede zorlanma,

· Özellikle yemek yerken kulağa vuran ağrı,

· Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı,

· Diş etlerinde, dilde ve ağız içinde beyaz ve kırmızılı alanlar,

· Konuşmada farklılık,

· Ağız içinde dil ile hissedilen hassas, kabarık, kalınlaşmış alanlar,

· Dilde ağrı, kanama,

· Diş eti sorunları,

· Seste boğukluk,

· Boğazda yutulmayan cisim hissi,

· Tükürükten kan gelmesi,

· Dişlerin sallanması,

· Alt ve üst çenede meydana gelen şişlikler,

· Ağız ve boğazda tekrarlayan kanamalar.

Tedavisi mümkün mü?

Dil kanseri tedavisi için oluşturulan protokolde genel olarak 3 tedavi yöntemi vardır; radyoterapi, kemoterapi, cerrahi yöntemler. Şayet dil kanseri erken teşhis edilmişse daha çok cerrahi yöntemler tercih edilir. Eğer kanser ileri evredeyse cerrahi işlem yapılmakla birlikte eş zamanlı radyoterapi veya kemoterapi verilebilir.