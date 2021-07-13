KKTC’de PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti Kullanımına Bakanlık Onayı

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım onayı aldı.

SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede SARS-CoV-2 varlığını belirlerken aynı zamanda Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor.

Tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı almasıyla birlikte KKTC'nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine güçlü bir yerli alternatif üretilmiş oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin Ar-Ge ve tasarım süreci Şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da tamamlanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.

KKTC Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitinin sahip olduğu yüksek duyarlılık ve güvenilirlikle kullanım için gerekli bütün özelliklere sahip olduğunu söyledi.