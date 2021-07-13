Srebrenitsa Soykırımı 26’ncı Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı

‘Srebrenitsa Katliamını 26’inci Yılını Anma Programı’nda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bosna Hersek’te akan gözyaşları burada, Türkiye’de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna’ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören’de birçok noktaya soykırımın ismini verdik.” dedi.

Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda düzenlenen Srebrenitsa Katliamı’nın 26’inci Yılı Anma Programı’na Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Lütfiye Selva Çam, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

“AVRUPA’NIN ORTASINDA NE AZINLIK HAKKI VAR NE DE DİNİ BİR HAK VAR”

Program, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Anma programında katılımcılara hitaben konuşan Başkan Turgut Altınok, “Yüreklerimizin yandığı Srebrenitsa Katliamı’nın 26’inci yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa diyoruz, demokrasi diyoruz, özgürlük diyoruz ama her şey duruma göre değişiyor, yapacakları operasyona göre değişiyor. Bosna-Hersek’te üstünlük Müslüman Boşnak kardeşlerimize geçmeseydi daha çok can toprağa düşmeye devam edecekti. Ama bu bir imanın zaferidir. Şimdi Avrupa’nın ortasında ne azınlık hakkı var ne de dinle ilgili bir hak var. Şuanda Müslümanlara yönelik ciddi anlamda saldırı ve önyargı var. Avrupa’da Müslümanalar yönelik saldırılar artmıştır ve bu konuda Avrupa iyi sınav verememiştir. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Bu katliamı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bosna’daki kardeşlik iklimi hep devam etsin, Bosnalı kardeşlerimize selam olsun.” diye konuştu.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA BARIŞ VE HUZUR BAKİ OLUR”

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Srebrenitsa Katliamı’nda şehit olan Boşnaklara saygı ve rahmet dileklerini ileterek, “Bugünkü güçlü Türkiye 1995 yılında olsaydı, bu soykırımın yaşanmazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyaya adaleti ve hoşgörüyü hâkim kılmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu coğrafyada Türkiye ne kadar güçlü olursa barış ve huzur da bir o kadar baki olur. Srebrenitsa Katliamı’nda şehit olan insanlarımıza yüce rabbimden rahmet diliyorum” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da soykırımda şehit olanlara Boşnaklara rahmet ve Bosna Herseklilere başsağlığı dileyerek destek mesajı verdiler.

Programın sonunda protokol ve katılımcı vatandaşlar Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. Srebrenitsa şehitlerinin anısına Heykeltıraş Ubey Talha Akkaya tarafından yapılan anıtın da açılışını gerçekleştirdiler.​