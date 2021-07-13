13 Tem 2021 - 17:01- Yaşam G: 13 Tem 2021 - 17:02

TBMM ‘Halk Günü’ Yeniden Başlıyor. ‘Halk Günü’ Hangi Saatte Ziyaret Edilebilir? İşte Detaylar...

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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) COVID-19 önlemleri nedeniyle 1 yıl 4 aydır gerçekleştirilemeyen "halk günü" yeniden başladı. Meclis'e gelen ziyaretçiler, her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek.
TBMM ‘Halk Günü’ Yeniden Başlıyor. ‘Halk Günü’ Hangi Saatte Ziyaret Edilebilir? İşte Detaylar... mask
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TBMM, halk günü ile kapılarını yine ziyaretçilere açıyor. Her ayın ilk cumartesi günü saat 11.00-15.00'te vatandaşlar tarafından gezilebilecek Meclis'e gelen ziyaretçiler, "halk günü"nde randevuya gereksinim duyulmadan, TBMM Dikmen Kapısı'nda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Meclis yerleşkesine alınacak. Ziyaretçi Kabul Salonu'nda misafir edildikten sonra her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek. Geziye katılacak vatandaşlar, geçerli kimlik belgeleri ve HES koduyla kart bankolarından ziyaretçi kartı alacak.
# Türkiye Büyük Millet Meclisi, tbmm, Halk Günü, TBMM halk günü

13 Tem 2021 - 17:01 - Yaşam

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