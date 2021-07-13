TBMM, halk günü ile kapılarını yine ziyaretçilere açıyor. Her ayın ilk cumartesi günü saat 11.00-15.00'te vatandaşlar tarafından gezilebilecek Meclis'e gelen ziyaretçiler, "halk günü"nde randevuya gereksinim duyulmadan, TBMM Dikmen Kapısı'nda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Meclis yerleşkesine alınacak. Ziyaretçi Kabul Salonu'nda misafir edildikten sonra her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek. Geziye katılacak vatandaşlar, geçerli kimlik belgeleri ve HES koduyla kart bankolarından ziyaretçi kartı alacak.
13 Tem 2021 - 17:01- Yaşam Güncelleme: 13 Tem 2021 - 17:02
TBMM ‘Halk Günü’ Yeniden Başlıyor. ‘Halk Günü’ Hangi Saatte Ziyaret Edilebilir? İşte Detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) COVID-19 önlemleri nedeniyle 1 yıl 4 aydır gerçekleştirilemeyen "halk günü" yeniden başladı. Meclis'e gelen ziyaretçiler, her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.