Yerli ve Milli Lens Solüsyonu OSTİM Teknik Üniversitesinde Tanıtıldı

OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtıma konuşmacı olarak Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Turizm ve Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt,

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Jeomed İlaç A.Ş. Başkanı Süleyman Polat, Jeomed İlaç A.Ş. Başkan Yardımıcısı Emel Saraç, OSTİM OSB Medikal Kümelenme Başkanı Fatin Dağçınar katılım sağladı.

50’yi aşkın ülkeye ihraç ediliyor

Jeomed İlaç A.Ş. tarafından üretilerek, Amerika, Rusya, Yunanistan ve Hindistan başta olmak üzere 50 ‘yi aşkın ülkeye ihraç edilen ilk yerli ve milli lens solüsyonunun katma değer ürettiğini vurgulayan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “İthalat hacmi katma değeri yüksek ve teknolojik olarak çok yoğun olmayan bu ürünlerin bugüne kadar neden yapılmamış olduğu ne eksik olduğunu anlamak mümkün değil ama şimdi Süleyman Bey ve Jeomed şirketi bu yola çıktı.” şeklinde ifade etti. İlaç sanayinin gelmesi gereken noktada olmadığını dile getiren Yülek, Jeomed gibi şirketlerin üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla iş birliği halinde bu ürünleri ürettiklerini belirtti. Yülek, “Üniversitemizin gururla partnerlik yaptığı Jeomed şirketi 50’yi aşkın ülkeye katma değerli ürün ihracatı olan bir teknoloji şirketi. Bu şirketler öncü şirketler, önleri açılması gereken şirketler, biz de üniversite olarak elimizden geldiği kadar böyle yıldız şirketlerle iş birliği yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

173 Ülke Türkiye’nin lens suyuyla gözünü yıkayacak

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Arife Polat Düzgün Türk malını gördüğümüz zaman İstiklal Marşı’nı dinler gibi heyecanlandım diyerek sözlerine başlayan Düzgün, bütün bürokratlarımıza seslenmek istiyorum; işleri kolaylaştıralım zorlaştırmayalım tek istediğimiz bu. Çalışmak en büyük ibadettir, lütfen çalışalım dedi.

Türkiye olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok. 173 ülkede, lens kullanmak isteyenlerin Türk suyuyla gözünü yıkayacaklarını dile getiren Düzgün, biz onların gözlerini aydınlatacağız, elimize aldığımız her şey neden Türk malı olmasın? Biz bütün dünya için üretiyoruz, üretmeye de devam etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

OSTİM OSB’de dünyada olmayan bir örgütlenme modeli var

Bugün ilçemiz, Üniversitemiz, OSTİM Sanayi Bölgemiz, ülkemiz için çok anlamlı bir törende bir arada olduklarını ifade eden Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemiz için geçekten Üniversitelerde okutulması gereken bir model olduğunu vurguladı. Dural, burada ülkemizde, dünyada olmayan bir örgütlenme modeli var. Gerçekten tabandan ve işin içinden gelen inşaların, yukardan aşağı değil aşağıdan yukarıya yarattığı bir model ve bu model dünyaya ulaşmış bir durumda dedi. Yenimahalle ilçesinin Türkiye’nin istihdamına katkıda bulunan bir ilçe olduğunu vurgulayan Dural, “kamuoyu çok farkında değilse de OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde ülke ekonomisi için hayati öneme sahip olan pekçok alanda sessiz sedasız çok büyük işler başarılıyor, istihdam sağlanıyor.” dedi. Dural, akademik destek anlamında OSTİM Teknik Üniversitesinin varlığının çok önemli olduğunu belirtti. Dural, OSTİM Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretimin yanı sıra ülkemizin üretim sektörüne de çok büyük katkılar sağladığını gördüğünü ifade etti.

Türkiye kendi kendine yeter

Türkiye’in gerçekten en temel problemlerinden biri cari açk problemi olduğunu belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “ısrarla söylediğimiz Türkiye’nin kendi kendine yeter hale gelmesidir. Türkiye’de bu cari açık problemi sadece bugünün problemi değil, yüz yılı bulan bir geçmişi var. Türkiye ne zaman bilim ve teknolojide arge ve inovasyonu bıraktı, ne zaman girişimcilik cesaretini bir kenara koyduysa o zaman bu problemler kendini göstermeye başladı.” dedi.

Kurt, çok şükür bugün bir başarıya şahitlik ediyoruz. KOSGEB olarak inanın her geçen gün daha da büyüyen bir şekilde bu girişimciliğin, inovasyonun cesaretle ilerlediğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu yapılan işlerde bazı düzenlemelerle ilgili kısıtlar, eksiklikler olabilir ama Türkiye’nin pandemi sonrasında en hızlı toparlanan ülkelerden biri olacağını vurgulana Kurt, dünyada kırılmış olan bir tedarik var ve bu tedarik ağı içerisinde Türkiye gerçekten çok güçlü bir şekilde genç nüfusuyla dinamik girişimci şirketlerle çok daha avantajlı bir yere gelecek. KOSGEB ailesi olarak her yıl binin üzerinde Arge projesine destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Jeomed’i tebrik ediyor, KOSGEB ve OSTİM Teknik Üniversitesiyle başladıkları yolda çok daha fazlasını gerçekleştirecekler diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Jeomed İlaç A.Ş Türkiye Cumhuriyeti için emek verecektir ve yaşayacaktır”

“Her fabrika bir kaledir”

Ülkemiz için emek vereceğini ve Jeomed İlaç A.Ş.’yi yaşatacaklarını vurgulayan Jeomed İlaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat, “her fabrika bir kaledir, biz ne kadar çok fabrika kurarsak gençlerimizi ülkemize kazandırmış oluruz. Bu ülke için hepimiz çalışmalıyız, üretmeliyiz” dedi. KOSGEB’in çok kısa sürede dönüş yaptığını ve iş birlikleri için teşekkür eden Polat düşüncelerini, “Arge projesi olarak bunu başarıp sadece küresel firmalara mal edilen yüksek teknolojik ürünlerini Jeomed gibi Türkiye’nin neferi bir firmanın üreteceğine inandık ve Türk halkına armağan ettik.

OSTİM Teknik Üniversitesi gerçekten Sanayi Dünyasının Üniversitesi ve böyle bir üniversite gerçekten lazımdı. Büyük destekleri için çok teşekkür ederiz.” şeklinde ifade etti. Bizler üretmek istiyoruz, bizlere destek olun diyen Polat, bir yıl geçmeden daha büyük projelerle sizlere kendimizi hatırlatacağız diyerek sözlerini sonlandırdı.