14 Tem 2021 - 12:14- Belediyeler G: 14 Tem 2021 - 12:15

Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime destek kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak Liseye Geçiş Sistemi (LGS) öğrencileri için 5 bin adet rehberlik kitapçığı basım ve dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde basımı yapılan 5 bin adet Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu, 5 Temmuz-16 Temmuz arasında tercih yapan LGS öğrencilerine ve velilerine dağıtıldı. Tanıtım kılavuzunda; Keçiören’de bulunan okulların genel tanıtımı, ilçede sınavla ve sınavsız girilen okulların donanımsal özellikleri ve okullardaki bölümlere ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

KURS MERKEZLERİNDE REHBERLİK HİZMETİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Aktepe, Bağlum ve Mevlana kurs merkezlerimizde LGS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verdik. Aynı zamanda Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Kılavuzu basarak dağıtımını yaptık. 1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyelerin eğitime destek vermeleri için önemli bir dönüm noktasıdır. Keçiören’e hizmetkâr olduk ve eğitim, sağlık, güvenlik konularında kurumlarımıza yönelik desteklerimiz başladı ve diğer belediyelere de örnek oldu. Özellikle eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve yerel yönetimlerin eğitimi desteklemeleri noktasında önleri açıldı.” dedi.​
# Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, keçiören belediyesi, keçiören, Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine destek, Milli Eğitim Bakanlığı Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı, KURS MERKEZLERİNDE REHBERLİK HİZMETİ

14 Tem 2021 - 12:14 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı mask
Kahramankazan’da Satranç Tutkunları Hamlelerini Şehitler İçin Yaptı
Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı mask
Keçiören Belediyesi LGS Öğrencilerine 5 Bin Adet Tanıtım Kılavuzu Dağıtıldı
Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden… mask
Çocukların Bayramlıkları Sincan Belediyesinden…
Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı mask
Ankara Valiliği Toplantı Salonu'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu mask
Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 1 Tonluk “Paşa”sı İlgi Odağı Oldu
Yenimahalle'de Asfaltsız Yol, Kaldırımsız Sokak Kalmıyor mask
Yenimahalle'de Asfaltsız Yol, Kaldırımsız Sokak Kalmıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status