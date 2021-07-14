Twitter'a Tepkiler Büyüyor, Twitter’dan ‘Sahte Hesap’ İtirafı!

Ünlü sosyal medya platformu Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sonra yanlışlıkla az sayıda sahte hesabı doğruladığını kabul etti. Yapılan açıklamada bu hesapların kalıcı olarak askıya alındığı ifade edildi.

Yapılan yanlışlık veri bilimcisi Conspirador Norteño'nun 16 Haziran'da, yakın zamanda oluşturulan doğrulanmış 6 sahte hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı.

Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için "gerçek, kayda değer ve aktif" olması gerektiği fikrine dayalı olarak yenilenen herkese açık doğrulama uygulamalarını yeniden başlatmıştı.

Ancak sahte hesapların hiçbiri bu kriterlere uygun olmamasına rağmen tespit edilemedi ve doğrulandı.