Twitter'a Tepkiler Büyüyor, Twitter’dan ‘Sahte Hesap’ İtirafı!

Ünlü sosyal medya platformu Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sonra yanlışlıkla az sayıda sahte hesabı doğruladığını kabul etti. Yapılan açıklamada bu hesapların kalıcı olarak askıya alındığı ifade edildi.
Yapılan yanlışlık veri bilimcisi Conspirador Norteño'nun 16 Haziran'da, yakın zamanda oluşturulan doğrulanmış 6 sahte hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı.
Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için "gerçek, kayda değer ve aktif" olması gerektiği fikrine dayalı olarak yenilenen herkese açık doğrulama uygulamalarını yeniden başlatmıştı.
Ancak sahte hesapların hiçbiri bu kriterlere uygun olmamasına rağmen tespit edilemedi ve doğrulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.