Vakaların 10 Kat Arttığı Yunanistan’da Yeni Önlemler Gündemde

Vaka sayılarının 10 kat artmasının ardından ise hükümet sert önlemler aldı.

Sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu getirilen ülkede tiyatrolar, spor salonları, eğlence mekanları, restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına sadece aşılı kişiler girebilecek.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 12 Temmuz'da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline,1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere aşı olma zorunluluğu getirildi. Aşı olmayı reddeden çalışanlar, açığa alınacak, tedbiri ihlal eden hastanelere 50 bin euro para cezası uygulanacak.