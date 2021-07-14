14 Tem 2021 - 13:44- Dünya G: 14 Tem 2021 - 13:45

Vakaların 10 Kat Arttığı Yunanistan’da Yeni Önlemler Gündemde

ABONE OL Google News Sayfamız

Yunanistan'da bir ay önce 297 olarak açıklanan coronavirüs vaka sayısı geçtiğimiz gün 3 bin 109’a yükseldi.
Vakaların 10 Kat Arttığı Yunanistan’da Yeni Önlemler Gündemde mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Vaka sayılarının 10 kat artmasının ardından ise hükümet sert önlemler aldı.

Sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu getirilen ülkede tiyatrolar, spor salonları, eğlence mekanları, restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına sadece aşılı kişiler girebilecek.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 12 Temmuz'da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline,1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere aşı olma zorunluluğu getirildi. Aşı olmayı reddeden çalışanlar, açığa alınacak, tedbiri ihlal eden hastanelere 50 bin euro para cezası uygulanacak.
# Vakaların 10 Kat Arttığı Yunanistan, Yunanistan’da Yeni Önlemler Gündemde, Coronavirüs, coronavirüs vaka sayısı, yunanistan, Vaka sayılarının 10 kat artması, Yunanistan’da Vaka sayıları, Yunanistan’da Vakalar, Yunanistan’da Vakalar artış gösterdi, Yunanistan'da endişe yaratıyor

14 Tem 2021 - 13:44 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KKTC’de PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti Kullanımına Bakanlık Onayı mask
KKTC’de PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti Kullanımına Bakanlık Onayı
Güney Kore'nin Başkenti Seul'de Salgına Karşı İlginç Yasak! mask
Güney Kore'nin Başkenti Seul'de Salgına Karşı İlginç Yasak!
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Çataklı'dan ‘Afgan Göçü’ İddialarına Yanıt mask
İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Çataklı'dan ‘Afgan Göçü’ İddialarına Yanıt
Amerika Entomoloji Derneği Çingene Güvesi’ne Yeni İsim Bulunması İçin Çalışıyor mask
Amerika Entomoloji Derneği Çingene Güvesi’ne Yeni İsim Bulunması İçin Çalışıyor
Avrupa Birliği, 2035’te Benzinli Ve Dizel Araçları Yasaklayabilir, Araç Üretimi Duruyor Mu? mask
Avrupa Birliği, 2035’te Benzinli Ve Dizel Araçları Yasaklayabilir, Araç Üretimi Duruyor Mu?
Türkiye'den, Polonya'ya Dönen Vatandaşlar Karantinaya Girmeyecek mask
Türkiye'den, Polonya'ya Dönen Vatandaşlar Karantinaya Girmeyecek
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status