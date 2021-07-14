Mansur Yavaş Tokyo Olimpiyatlarına Gidecek Sporcularla Bir Araya Geldi

Başkentli sporculara güvendiğini belirten Yavaş, Ankara’ya kazandırılacak yeni spor alanlarının ve İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi’nin de müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve EGO Spor Kulüpleri 18 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü’nden 7, EGO Spor Kulübü’nden ise 11 sporcu ile olimpiyatlar öncesi bir araya geldi. Mogan Park Konukevi’nde gerçekleşen programa ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, EGO Spor Kulubü Başkanı Akın Hondoroğlu, sporcular ve antrenörleri katıldı.

YAVAŞ: “BAŞARIYLA DÖNECEKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK”

Başkentli sporcuların olimpiyatlarda önemli başarılara imza atacaklarına inandığı söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “1985’ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesi sporla uğraşıyor. Şimdiye kadar madalyalar kazanıldı, çeşitli dereceler yapıldı. Dünya’da, Avrupa’da ve Olimpiyat Şampiyonalarında madalyaları ülkemize getirdiler. Şimdi de başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok” dedi.

Konuşmasında gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yavaş, 15 yeni spor merkezi kuracaklarının da müjdesini verdi:

“Günümüzde ülkemizin boğuştuğu önemli problemler var. Birisi uyuşturucu bağımlılığı birisi de telefon ve bilgisayar bağımlılığı. Gençleri bunların başından almakta gerçekten güçlük çekiliyor. Gerek hükümet gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla mücadele etmeye çalışıyor ama bizlerin de yerel yöneticiler olarak bu konuda da sorumluluk alıp özellikle de Ankara’nın tüm semtlerindeki gençleri spora teşvik etmek, bir şeylere teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ankara’yı hem 24 saat yaşanır bir hale getirmek hem de semtlerin hepsinde insanların spor yapması bizim vaatlerimizin arasında vardı. Son yıllarda şöyle bir şey var; bütün kalkınmış ülkelerde kabul edilmiş, insanlara spor yapma hakkı. Aynı bir belediyenin ulaşım ve su gibi bu tür asli görevlerinin yanında insanların spor yapmasını sağlaması gerekiyor. Spor yapma hakkı dendiği zaman da evine en yakın yerde spor yapma hakkı yani bu imkanın kendisine tanınması gerekiyor. Yaptığımız incelemede 25 tane spor alanı bulduk. Bunların 15 tanesinin temelini inşallah bu yıl içerisinde atacağız. Dolayısıyla, sporla hem gençleri hem de semtlerdeki park ve rekreasyon alanlarını artırmak suretiyle herkesin evine en yakın alanda spor yapmasını da sağlayacağız.”

YAVAŞ’TAN İLHAN CAVCAV AMATÖR SPOR TESİSİ SÖZÜ

Sporcularla buluşması sırasında basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Yavaş, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Amatör Spor Kulüplerine destekte bulunmuştuk. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Az önce bahsettiğim temeli atılacak 15 tane spor tesisimizin de bir kısmının idaresini amatör spor kulüplerine vereceğiz. İnşallah yeni 19 Mayıs Stadı da bir an önce yapılır. Yapılırsa onun yanında yer bulabilirsek, olmazsa amatör spor kulüplerinin derneklerinin yararlanacağı bir İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi sözümüz vardı. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz.”

Ankara’da tüm vatandaşlara spor yapmaları çağrısında da bulunan Yavaş, “Buna uygun alanlar yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız alanların hepsinde yürüme, koşu ve sporun çeşitli dallarında insanların çalışabilecekleri alanlar da bulunuyor. Parklarımızda da özellikle betona dayalı bir yapılaşma yok. Sade, isteyenin yürüdüğü, isteyenin bisiklete bindiği ortamlar oluşturuyoruz. Gerçekten, insanlar ailesiyle birlikte gitsin ve spor yapsın istiyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

SPORCU VE ANTRENÖRLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporculara desteğinin sürdüğünü ifade eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımıza olimpiyatlarda başarılar diliyorum” dedi.

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ise, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle EGO Spor Kulübü, 35 branş ve 8 bin sporcusuyla dünyanın en büyük kulüpleri arasına girmiştir. Tokyo Olimpiyatları'na şu an itibarıyla 10 sporcumuzla katılıyoruz. Bu başarıların mimarı Sayın Mansur Yavaş başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Tokyo Olimpiyatları yolcusu sporcu ve antrenörler ise olimpiyatlara güçlü hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştular:

-Taha Akgül (Güreş Serbest Stil 125 kg): “Kafile olarak, takım olarak hazırız. Son kampımız, güreş antrenmanlarımız var. Zaten olimpiyatlarda başarıyı getiren psikoloji… Bu atmosferi kaldırabilen başarılı oluyor. Daha önce bu tecrübeyi defalarca yaşadık. Burada ben başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiği günden bu yana siyaset üstü bir yaklaşımla Ankara’daki spor yapanları birleştirici, kucaklayıcı bir tavırla kucakladı. Kulübümüzün değeri giderek artıyor. Bizlere çok güzel bir güreş salonu tahsis etti. Belki de Türkiye’de güreş tarihinin en modern salonuna kavuştuk. Bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde bizlere öncelik verdi. Kendisine minnettarız.”

-Rıza Kayaalp (Güreş Grekormen Stil 130 kg): “Bu benim dördüncü olimpiyatım. Bir tanesinde Taha’nın dediği gibi dibi gördük, birinde bronz madalya, birinde gümüş madalya aldım. Umarım dördüncüsünde altın madalya nasip olur. Tabi ki buralara tek başımıza gelmedik. Bize sunulan desteklerle geldik. Allah razı olsun şimdi de Mansur Başkanımız bu destekleri bizlere sunuyor. Her şampiyonluk sonrası yenisini ülkemize kazandırmak için yeteneklerimizi kullanmak istiyoruz. Bu olimpiyatlarda da kendi kariyerimde olmayan tek altın madalyayı da kazanarak ülkeme dönmek istiyorum.”

-Abdullah Çakmar (ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü): “Böyle bir organizasyonu yaparak sporcuları, teknik ekibi ve değerli yöneticileri bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tüm hocalarımız ve sporcularımızın da söylediği gibi biz hazırız. Rabbimin izniyle, sizlerin duasıyla milletimizin yüzünü güldürmek adına orada gerekeni yapıp ülkemize en iyi sonuçla döneceğiz.”

-Savaş Yıldırım (ASKİ Spor Sportif Direktörü): “ASKİ Spor Kulübümüze, değerli şampiyonlarımıza, hocalarımıza ve kulüp başkanımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi her yerde size layık olacak şekilde devam ettiriyoruz.”

-Akif Canbaş (Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü): “Bizim için bu saatten sonra en önemli şey moral. Şampiyonlarımızla aynı köşede durmak, onların hocalığını yapmak hem çok kolay hem de bazı açılardan zor. Aslan gibi 2 tane ağır sıklet şampiyonumuz var. Olimpiyatlara mental ve teknik olarak hazırlandık. Size de bizlere verdiğiniz moral için teşekkür ediyorum.”

-Süleyman Karadeniz (Güreş Serbest Stil 97 kg): “Bu organizasyonu bize sağladığınız için çok teşekkür ederim. Olimpiyatlarda Türkiye'mizi ve ASKİ Spor Kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlarla döndüğümüzde yine böyle güzel bir organizasyonda buluşuruz.”

-Levent Yaman (Boks Antrenörü): “Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında ülkemizi temsilen 3 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 6 sporcuyla katılacağız. Bu sporculardan bir tanesi de Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübümüz bünyesinde yer alıyor. Genç sporcumuz ilk defa Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Kendisine ve Milli Takım kafilemize başarılar diliyorum. İnşallah iyi sonuçlarla döneceğiz.”

-Raif Özel (Halter Antrenörü): “Türkiye'de ASKİ Spor Kulübü ve diğer belediyelere bağlı kulüpler amatör spor kulüplerinin başını çekiyor. Dolayısıyla özellikle güreş ve halter branşlarında bir simge haline dönüştü. Biz de bu başarıyı devam ettirmekten yanayız. Sizin bize verdiğiniz destekler, sağ olsun Yüksel Bey'in ve Abdullah Hoca'nın da bu konudaki ilgileriyle birlikte Türk halterini daha iyi bir seviyeye taşıyacağı kanaatindeyim.”

-Süleyman Atlı (Güreş Serbest Stil 57 kg): “Olimpiyat öncesi bizi böyle bir organizasyonla bir araya getirmeniz bizim içim moral oldu. Çok güzel bir hazırlanma dönemi geçirdik. Takım arkadaşlarım ve kendim adıma, olimpiyatlara hazır bir şekilde gidiyoruz. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı ayrıca çok teşekkür ederim. Her zaman maddi ve manevi şekilde desteğinizi hissettirdiniz ve bizi yalnız bırakmadınız. Umarım, olimpiyatlarda en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz.”

-Muhammed Furkan Özbek (Halter 67 kg): “Ben 20 yaşındayım. İlk defa olimpiyatlara katılacağım. Gerçekten orada, o psikolojiyi kaldırabilenler başarıyı getirecek. İnşallah, ilk olimpiyatımı madalyayla taçlandırmak istiyorum. Umarım, madalyayla dönüp, tekrardan buluşuruz.”

-Necat Ekinci (Boks 69 kg): “Bizim olimpiyatlarda madalyamız yok. İnşallah bu şanssızlığı bu sene kıracağız. Kulübümüz adına boks branşıyla olimpiyatlara katılan ilk sporcu benim. İnşallah hem kulübümüzü hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalyayla döneceğiz.”

Son dönemde altın madalyalarla Ankara’ya dönen sporculardan biri olan EGO Sporlu Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da katıldığı buluşmada, “Önümüzde Avrupa Şampiyonamız var. Olimpiyatlar öncesinde de Taha Akgül ve Rıza Kayaalp abilerimle buluşmak nasip oldu. Onlara tüm kalbimizle güveniyoruz. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyoruz. Bizim için olimpiyatlar nasip olmadı ama 2024 yılında inşallah biz de hazırlanacağız. Önümüzdeki yarışmalara bakıyoruz” diyerek olimpiyat yolcusu sporcu arkadaşlarına başarılar diledi.