14 Tem 2021 - 17:00- Asayiş G: 14 Tem 2021 - 17:01

Ankara Gazi Hastanesi Müdürü’ne Mesai Arkadaşından Bıçaklı saldırı!

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Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, mesai arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralanan Şahnaoğlu'nun sağlık durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Ankara Gazi Hastanesi Müdürü’ne Mesai Arkadaşından Bıçaklı saldırı! mask
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Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Şahnaoğlu tedavi altına alındı. Saldırgan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun odasına girerek görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili tahkikat geniş çaplı olarak sürdürülüyor.
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14 Tem 2021 - 17:00 - Asayiş

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