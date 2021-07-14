Ankara Gazi Hastanesi Müdürü’ne Mesai Arkadaşından Bıçaklı saldırı!

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Şahnaoğlu, hastanede çalışan anestezi teknikeri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Şahnaoğlu tedavi altına alındı. Saldırgan, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri Hakkı K., hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun odasına girerek görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili tahkikat geniş çaplı olarak sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.