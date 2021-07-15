15 Tem 2021 - 11:17- Belediyeler G: 15 Tem 2021 - 11:18

Ankara'da bayram öncesi gıda denetimi

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Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.

Ankara'da bayram öncesi gıda denetimi mask
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Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.   

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası özellikle gıda ürünleri satışı yapan işyerleri ile fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini sürdürüyor.   

Yıl boyunca yapılan düzenli kontrollerini her bayram öncesi artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı mesaisini yoğunlaştırdı. Pandeminin ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte tüm işletmelerin açılmasıyla halk sağlığına zarar verebilecek unsurların ortadan kaldırılması için yapılan denetimlerde, ürünlerin imalatından kullanılan malzemelerin kalitesine, son kullanma tarihlerinden fiyat etiketlerine kadar birçok konuya dikkat ediliyor. 

Hijyen kurallarının ön planda tutulduğu denetimler, özellikle bayramlarda çokça tüketilen unlu mamul ve tatlı satışı yapan ticarethanelerde daha yoğun gerçekleştiriliyor. 

 

# kurban bayramı, Çankaya Belediyesi

15 Tem 2021 - 11:17 - Belediyeler

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