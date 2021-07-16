16 Tem 2021 - 11:32- Yaşam G: 16 Tem 2021 - 11:33

Türkiye İstatistik Kurumu Ücretli Çalışan Sayısı 13,5 Milyonu Aştığını Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Türkiye İstatistik Kurumu Ücretli Çalışan Sayısı 13,5 Milyonu Aştığını Açıkladı mask
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Ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 17,2 artış gösterdi.

TÜİK'in verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2020'de 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, bu yılın Mayıs ayında yüzde 17,2 artışla 13 milyon 515 bin 264 kişiye yükseldi.

Yayımlanan istatistiki verilere göre ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.
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16 Tem 2021 - 11:32 - Yaşam

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