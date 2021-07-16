16 Tem 2021 - 12:40- Ekonomi G: 16 Tem 2021 - 12:41

E-İmza Nedir? Nasıl Alınır? E İmza Hemen Alınır Mı?

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Türkiye’de e-dönüşüm sektörü, 2005 yılında ilgili kanun ve mevzuatın onaylanmasının ardından e-İmza ile start verdi.

E-İmza Nedir? Nasıl Alınır? E İmza Hemen Alınır Mı? mask
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Yasal olarak ıslak imza ile bire bir aynı geçerliliğe sahip bu uygulama ile sözleşmeler, evraklar dijital olarak imzalanmaya başladı ve sektörde bugün 5 milyon e-imza üretim rakamına ulaşıldı. Özellikle yakın bir dönemde zorunlu çipli kimlik kartı yani e-kimlik geçişinin tamamlanmasıyla tüm bireyler çipli kimlik kartları üzerine e-imza yükleyebilecekler ve e-imza kullanımı yüz yüze yapılan işlemlerde dahi ıslak imzanın yerine geçecek. E-dönüşüm sektöründe inovatif çözümleriyle öncü olan TÜRKKEP’in de sağladığı e-imza, ıslak imza gibi yasal olarak geçerli kabul edilmekle birlikte, uzaktan iş yapmayı mümkün kılıyor; kağıt kullanımı ve kargo işlemlerini ortadan kaldırarak şirketlerin ve bireylerin karbon ayak izini düşürüyor.

 

 

 

 

              

                

 

 

                             

                

 

 

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16 Tem 2021 - 12:40 - Ekonomi

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