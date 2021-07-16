E-İmza Nedir? Nasıl Alınır? E İmza Hemen Alınır Mı?

Yasal olarak ıslak imza ile bire bir aynı geçerliliğe sahip bu uygulama ile sözleşmeler, evraklar dijital olarak imzalanmaya başladı ve sektörde bugün 5 milyon e-imza üretim rakamına ulaşıldı. Özellikle yakın bir dönemde zorunlu çipli kimlik kartı yani e-kimlik geçişinin tamamlanmasıyla tüm bireyler çipli kimlik kartları üzerine e-imza yükleyebilecekler ve e-imza kullanımı yüz yüze yapılan işlemlerde dahi ıslak imzanın yerine geçecek. E-dönüşüm sektöründe inovatif çözümleriyle öncü olan TÜRKKEP’in de sağladığı e-imza, ıslak imza gibi yasal olarak geçerli kabul edilmekle birlikte, uzaktan iş yapmayı mümkün kılıyor; kağıt kullanımı ve kargo işlemlerini ortadan kaldırarak şirketlerin ve bireylerin karbon ayak izini düşürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.