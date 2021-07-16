Hindistan’da WhatsApp’tan 2 Milyon Kullanıcıya Engel!

Söz konusu kullanıcıların spam mesajları nedeniyle engellendiği aktarıldı. Facebook'a ait WhatsApp, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla toplu mesaj iletimlerini sınırlamıştı.
WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "anormal seviyedeki" mesaj paylaşımlarının tespitinin sürdürüldüğü, bu kapsamda 15 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasında 2 milyon kullanıcının engellendiği bildirildi.
Açıklamada, şirketin "odak noktasının" zararlı ve istenmeyen mesajların önlenmesi olduğu aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.